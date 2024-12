PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 1-2: Pinamonti spaventa Conte, ma Meret è Superman

I voti e tabellino del match valido per la 17a giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita al Marassi di Genova.

Primo KO per Vieira e arriva contro un Napoli consapevole delle proprie forze, ma anche dei propri limiti. Gli Azzurri di Conte passano in vantaggio con Anguissa – prestazione straordinaria – e raddoppiano con Rrahmani.

Nel secondo tempo arriva la reazione dei rossoblu, che sfiorano il pareggio più volte. Pinamonti spaventa il Napoli con il gol che accorcia il distacco, ma non basta.

GENOA

Leali 6

FLOP Sabelli 5 – Primo tempo complicatissimo. Su quella fascia c’è Neres che nel primo tempo gli crea tanti problemi. Poi esce da ammonito, perché entra Kvaratskhelia e avrebbe rischiato il secondo giallo (Norton Cuffy 6)

Bani 5

Vasquez 5

Martin 5,5

Frendrup 5,5

Badelj 5 (Thorsby 6)

Miretti 5,5 (Balotelli 6)

Zanoli 6

TOP Pinamonti 6,5 – Prima del gol sfiora già la rete, ma Meret compie una prodigiosa parata. Prestazione da vero leader, si fa trovare presente in area di rigore ed è un costante pericolo per la difesa del Napoli

Vitinha 5,5 (Ekuban 6)

All. Patrick Vieira 5.5 – Non era facile continuare la striscia positiva. Primo tempo da dimenticare, di positivo c’è la reazione del secondo tempo. Un buon segnale. Ma è tutto da capire perché un giocatore come Balotelli, che sfiora due volte il gol in pochi minuti, resta in panchina.

NAPOLI

TOP – Meret 8 – Mette letteralmente le sue mani sulla partita. Nella prima parte di gara è uno spettatore non pagante. Poi sale in cattedra e diventa decisivo in almeno tre parate. A dire il vero sono tre miracoli. Superman.

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 6

Olivera 6,5

Anguissa 7,5

Lobotka 6,5

McTominay 6,5

FLOP – Politano 6 – Sarebbe ingeneroso dargli un’insufficienza. Specialmente per la sua prestazione difensiva, per il suo aiuto costante sulla fascia di Di Lorenzo. Ma lui è un attaccante e ci si aspetta un po’ più precisione tra cross e tiri in porta (Spinazzola sv)

Lukaku 6,5 (Simeone 6)

Neres 6,5 (Kvaratskhelia 6)

All. Antonio Conte 6,5 – Altri tre punti per lanciarsi in classifica e mettere pressione all’Atalanta. Il primo tempo è forse da incorniciare. Si vedono progressi partita dopo partita. Anche senza Buongiorno. E’ un Napoli solidissimo.

Tabellino Genoa-Napoli

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli (79′ Norton Cuffy), Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (70′ Thorsby), Miretti (83′ Balotelli); Zanoli, Pinamonti, Vitinha (70′ Ekuban).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (87′ Spinazzola), Lukaku (73 Simeone), Neres (73′ Kvaratskhelia).

GOL: 15′ Anguissa, 23′ Rrahmani, 51′ Pinamonti

AMMONITI: Juan Jesus (N), Sabelli (G) Frendrup (G)

ESPULSI: –

Arbitro: La Penna; ass. Mondin e Vecchi; IV Perenzoni; VAR Doveri; Avar Chiffi

Spettatori: 33435