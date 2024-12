La Lazio gode con Marusic: il Lecce sfiora il pari in dieci uomini

La squadra di Baroni trova il gol vittoria sul campo del Lecce nei minuti finali: decide Marusic

Vittoria al fotofinish per la Lazio che batte 2-1 il Lecce grazie ad una rete a pochi minuti dalla fine di Marusic: i salentini vedono sfumare un pareggio d’oro, visto che la squadra di Giampaolo ha giocato in dieci tutta la ripresa.

Nel primo tempo la partita è equilibrata, anche se è la Lazio a creare i maggiori pericoli. Ci prova Lazzari al 7′, ma la sua conclusione trova Falcone pronto. Il portiere salentino si ripete al 30′ su una conclusione di Isaksen e al 43′ su Castellanos. Prima di queste due occasioni, è Provedel a dire di no a Morente respingendo un suo tiro a volo.

Tutto lascia pensare che all’intervallo si andrà sullo 0-0, ma al 45′ è Guilbert a sostituirsi a Falcone, respingendo con le mani una conclusione. Per l’arbitro è rigore ed espulsione e dal dischetto va Castellanos che non sbaglia: negli spogliatoi si va con laLazio avanti di un gol e un uomo.

Questo però non frena il Lecce che nella ripresa dimostra di voler pareggiare nonostante l’inferiorità numerica. Il gol salentino arriva subito ed è firmato proprio da Morente che batte Provedel con una conclusione da dentro l’area di rigore.

Lecce-Lazio 1-2: risultati e classifica Serie A

La Lazio si rituffa in avanti, esponendosi ai contropiedi dei padroni di casa. Ne esce così una gara molto veloce, pur senza grandissime occasioni da gol.

In rete ci va Dia al 64′, ma l’ex Salernitana è fuorigioco. La squadra di Baroni attaccante a pieno organico, il Lecce non si limita a contenere, ma appena può riparte in velocità, pur mancando nell’ultimo passaggio. Tutto lascia pensare che finirà in pareggio, ma a tre minuti dalla fine ecco il jolly di Marusic che riporta in vantaggio la Lazio. Nel finale clamorosa traversa di Kaba a Provedel battuto. Vince la Lazio, tre punti preziosi contro un Lecce che non meritava la sconfitta.

LECCE-LAZIO 1-2: 45′ +3′ Castellanos rig. (LA), 50′ Morente (LE), 87′ Marusic (LE)

Nelle altre partite della 17esima giornata di Serie A finora disputate, vittorie in trasferta per Milan (a Verona), Bologna (contro il Torino) e Napoli (a Genoa). Domani sarà di scena la capolista Atalanta, contro l’Empoli, e in serata la Juventus sul campo del Monza.

Risultati e programma diciassettesima giornata di Serie A:

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 12.30

Venezia-Cagliari 15

Atalanta-Empoli 18

Monza-Juventus 20.45

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 18.30

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI: Lazio-Atalanta 28 dicembre ore 20.45, Como-Lecce 28 dicembre ore 18.30

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Atalanta 37, Inter** e Lazio* 34, Fiorentina**, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli e Torino* 19, Roma, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in più

** una partita in meno