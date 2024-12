Inter, non bastano 40 milioni: incedibile per Marotta e Inzaghi | CM.IT

Le ottime prestazioni con la maglia nerazzurra hanno catturato le attenzioni delle big d’Europa: per il club campione d’Italia però è intoccabile

La scalata di Yann Bisseck. Il difensore tedesco è ormai un co-titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi e ha scalato rapidamente le gerarchie a poco meno di un anno e mezzo dal suo arrivo a fari spenti all’Inter.

L’ex Aahrus, sbarcato nell’estate 2023 a Milano per circa 7 milioni di euro, adesso vale anche sei volte tanto la cifra investita dai dirigenti di Viale della Liberazione, lungimiranti nell’accaparrarsi il cartellino del classe 2000 anticipando diverse concorrenti all’estero. La crescita di Bisseck con Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti e in questa stagione il difensore teutonico è stato spesso preferito a una colonna della formazione interista come Pavard.

L’allenatore piacentino nell’ultima uscita a San Siro con l’Udinese ha ‘testato’ il giocatore anche al centro della difesa, ottenendo risposte confortati dalla prestazione del suo numero 31 nella serata di Coppa Italia. Bisseck non è più una sorpresa ad Appiano Gentile, tanto da attirare anche le attenzioni del Ct della Germania Nagelsmann, che a più riprese ha inviato i suoi assistenti al Meazza per seguire da vicino il 24enne ex Aarhus.

Calciomercato Inter, muro per Bayern e Premier: Bisseck intoccabile a gennaio

‘Bisteccone’ – come viene simpaticamente soprannominato dai compagni di squadra e dai tifosi nerazzurri – oltre agli osservatori della Nazionale tedesca ha catturato la curiosità anche di alcuni top club europei grazie alle sue prestazioni con la maglia dell’Inter.

Diversi club di Premier League hanno chiesto informazioni sul difensore e già l’ultima estate il West Ham aveva provato senza fortuna l’assalto per portarlo Oltremanica. Secco no dell’Inter ai 25 milioni messi sul piatto per Bisseck, con la valutazione del tedesco che è schizzata intorno ai 40 milioni di euro come appreso da Calciomercato.it. Oltre agli ‘Hammers’ anche Tottenham e Arsenal hanno messo nel mirino il numero 31 di Inzaghi, senza dimenticare l’interesse inoltre del Bayern Monaco in patria. Per Marotta e Ausilio, oltre che per mister Inzaghi, Bisseck però è intoccabile a gennaio, considerando anche l’emergenza infortuni in difesa per l’Inter soprattutto sul fronte Acerbi.

La dirigenza di Viale della Liberazione di recente ha rinnovato fino al 2029 il contratto del difensore, che la prossima estate sarà certamente uno dei giocatori più richiesti della rosa dei campioni d’Italia. Ma questi sono e saranno altri discorsi: per il momento ‘Bisteccone’ è incedibile per l’Inter.