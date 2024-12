Ibrahimovic anticipa Giuntoli: bye-bye Juve, futuro al Milan

Beffa per i bianconeri, il Milan piazza il blitz e sottrae un potenziale colpo gratis ai bianconeri: affare che porta la firma dello svedese

In una stagione in Serie A che fin qui si sta rivelando appassionante e incerta, ci sono squadre attese tra le principali protagoniste che stanno facendo una certa fatica a tenere il passo. In questo, sono accomunate Juventus e Milan, che al momento scontano ritardo non solo rispetto alla vetta della classifica, ma anche della zona Champions. E per questo, chiamate a reagire quanto prima. L’anonimato per questa annata non è una opzione percorribile e, va da sé, non lo sarebbe nemmeno rimanere al di fuori della principale competizione europea, che come sappiamo porta prestigio e guadagni irrinunciabili.

Le prossime gare diranno molto sulla fondatezza delle ambizioni di bianconeri e rossoneri, a tutti i livelli. A breve, anche un confronto diretto, quello in Supercoppa italiana, per provare a giocarsi il primo trofeo della stagione. Ma la sfida a distanza si allarga anche ad altri ambiti e in particolare al calciomercato, dove le strade si intrecciano. In una maniera imprevista, con il Milan che può, improvvisamente, piazzare uno sgarbo ai rivali. E non stiamo parlando di Tomori, difensore rossonero nel mirino della Juve.

Milan, ecco il nuovo difensore: arriva subito Lindelof

Tra i nomi più interessanti sul mercato, soltanto apparentemente di secondo piano è la figura di Victor Lindelof. Il difensore svedese è in uscita dal Manchester United, non rientrando nei piani del nuovo tecnico Amorim.

Il suo contratto scadrà in ogni caso a fine stagione, motivo per il quale la Juventus ci stava pensando per un affare a parametro zero a giugno. Ma lo United vorrebbe cercare di monetizzare, tra i 6 e i 7 milioni di euro per il suo cartellino, già nella sessione invernale. E per questo lo ha proposto a diversi club, tra cui il Milan. Dove c’è tra l’altro il suo connazionale Ibrahimovic, che può convincerlo ad accettare l’avventura rossonera e blindare così una retroguardia molto in difficoltà fin qui.