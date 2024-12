Milan, sostituto Fonseca: “Ha le stesse idee di Pirlo”

“È tre volte più offensivo e dominante del portoghese. La sua ex squadra aveva una pessima organizzazione difensiva”

Fuori casa Milan, perché all’interno non c’è ad oggi l’intenzione di cambiare allenatore, si parla di nuovo con insistenza del post Fonseca. A tal proposito, negli ultimi giorni è riemerso un profilo a dir poco clamoroso: un allenatore disoccupato e dal nome altisosante.

Parliamo di Xavi, che in Spagna riaccostano al Milan parlando di colloqui già iniziati tra il suo entourage e i dirigenti milanisti. L’ex Barcellona stuzzica tanti tifosi, ma allo stesso tempi ci sono diverse perplessità.

“Sul piano delle idee, è tre volte più offensivo e dominante di Fonseca”, ha detto Franco Ordine a ‘TopCalcio 24’ palesando parere contrario all’ingaggio di Xavi. “Il suo Barcellona aveva una grande capacità offensiva e una pessima organizzazione difensiva – sottolinea – Mi ricorderebbe molto Pirlo, per carriera da calciatore e idee da allenatore“.

Milan, Allegri per il post Fonseca: “Ha le caratteristiche del pronto intervento”

Ordine boccia Xavi, vedendo in Massimiliano Allegri la figura ideale per prendere in corsa il Milan: “In questo momento, a mio avviso, è lui l’unico che avrebbe le caratteristiche del pronto intervento”. Il livornese ex Juve ha voglia di ripartire e ha messo proprio il Milan, già allenato per tre anni e mezzo e col quale vinse uno Scudetto, in cima alle sue preferenze. Di recente c’è stato un approccio col West Ham, ma l’opzione inglese non è decollata.

Milan, (per ora) Fonseca non è a rischio esonero: difficile il ritorno di Allegri

Fonseca non è a rischio esonero, almeno per ora e nonostante i risultati a dir poco deludenti in campionato, con il Milan già fuori dalla corsa al titolo e lontano ben 8 punti dalla zona Champions. Il club di Red Bird non vuole cambiare guida tecnica anche per ragioni economiche: il portoghese ha un contratto da oltre 3 milioni netti che scade a giugno 2027.

In caso di tracolli rovinosi, lo scenario potrebbe ovviamente mutare. Ma in tal caso il nome di Allegri farebbe fatica a spuntarla, considerato che tra l’allenatore toscano e Zlatan Ibrahimovic non c’è un buon rapporto. Inoltre l’attuale società non ama figure, o meglio dire tecnici troppo ingombranti, alla Conte o come lo stesso Allegri.