Intreccio Dybala-Skriniar, tra limite agli stranieri e prestiti: cosa succede

Il Galatasaray punta sia sull’attaccante della Roma che sul centrale slovacco con il limite agli stranieri da tenere ben a mente

Il Galatasaray vuole essere il grande protagonista del calciomercato invernale europeo. Dopo aver preso Osimhen a settembre, il club turco – attualmente primo in classifica davanti al Fenerbahce di Mourinho – ha intenzione di movimentare anche la sessione di gennaio.

Su Calciomercato.it, vi abbiamo detto a che punto è la trattativa per far sì che Dybala lasci la Roma e si trasferisca a Istanbul. Oltre alla Joya c’è anche un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano che piace alla formazione giallorossa: si tratta di Milan Skriniar, in uscita dal Galatasaray e proposto anche alla Juventus in inverno.

I bianconeri però non lo vedono come una scelta prioritaria, anche per considerazioni tecniche con Motta che preferirebbe un centrale più rapido. Tornando al Galatasaray, nelle trattative per Dybala e Skriniar c’è da prendere in considerazione anche un aspetto: il limite di 14 stranieri da poter iscrivere nella lista della squadra A con 12 non convocabili nella nazionale turca che possono essere invece utilizzabili nella competizione.

Galatasaray, tra Dybala e Skriniar: occhio al problema prestiti

Attualmente nella rosa del Galatasaray figurano 13 calciatori stranieri, ci sarebbe spazio quindi per un altro calciatore al netto di eventuali cessioni o esclusioni dalla squadra.

Servirebbe quindi eventualmente fare spazio in rosa ed in questo entra però in vigore un’altra regola che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote della società turca: il limite di calciatori che si possono cedere in prestito in un anno. Anche in questo caso il Galatasaray avrebbe già raggiunto il numero massimo e dovrebbe quindi valutare un altro tipo di formula per le cessioni.

Non sembrano però questo a preoccupare la dirigenza turca che tira dritto per la sua strada ed ha voglia di regalare altri due acquisti di spessore al proprio allenatore per dominare ancora di più in campionato e fare bene anche in Europa League.