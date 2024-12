Roma-Samp, Semplici: “Mi sono preso dei rischi, è una partita di insegnamento per noi”

La Samp cade 4-1 in casa della Roma negli ottavi di Coppa Italia: tanti esperimenti per l’allenatore Semplici che nel postgara ha commentato il match

La Sampdoria esce sconfitta 4-1 dall’Olimpico contro la Roma, in una serata in cui il nuovo allenatore Semplici ha fatto un po’ di esperimenti cercando di dare minutaggio a diversi calciatori della rosa.

Nel postpartita il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa:

Cosa ha ricavato da questa partita? “Mi sono preso delle responsabilità, volevo edere alcuni giocatori che non avevo impiegato nell’ultima partita. Ho preso tanti rischi, per alcuni giocatori era la prima partita dopo tanto tempo. Alcuni non erano al meglio, ma volevo dargli spazio facendogli acquistare minutaggio. Abbiamo preso purtroppo il terzo gol e abbiamo cambiato modo di stare in campo, abbiamo fatto anche buone cose ma non era semplice contro la Roma. La prendo come insegnamento per me e per i ragazzi per ributtarci in quello che è il nostro obiettivo, il campionato. Dietro siamo in emergenza, ho fatto un po’ di esperimenti. Dispiace aver perso, ma può essere una partita che mi dà conoscenze migliori e una condizione migliore anche nei giocatori che ho fatto giocare all’inizio”.

Ha provato un nuovo modulo: ora vede di più il 3-5-2? Pedrola e Akinsanmiro stanno bene? “Il modulo era per Pedrola, da esterno gioca meglio e lo volevo mettere in condizione di esprimersi in una certa maniera. Per lui è stata più una partita di sacrificio ma lo sapevamo visto l’avversario. Mi serviva per capire se la squadra era pronto per sostenere questo tipo di gioco, per la forza della Roma non era la partita migliore ma passando al 3-5-2 abbiamo rischiato meno, fatto gol, eravamo più propensi a diventare come voglio. Poi gli avversari ci hanno limitato, ma non abbiamo mai mollato anche nelle difficoltà e questo mi conforta e ci dà speranza. Per Akinsanmiro solo crampi. Silvestri? Piccolo problema al polpaccio, si è fermato per precauzione”.

Su Yepes, piccolo simbolo di una reazione nella ripresa? “Ha fatto una buona gara, sono contento. Per la nostra categoria abbiamo una buona rosa, è chiaro che ora siamo corti dietro. Sto cercando di valutare chi può mettersi a disposizione, si sono interscambiati bene, quindi continuiamo. Ma non lascio nessuno indietro, cerco di utilizzare tutti e valuterò di partita in partita la formazione”.

Hai ritrovato il campo da capitano. “Ho avuto un paio di problemi, ma sono contento di tornare in campo per la squadra”.

La Roma è troppo forte, ma siete andati subito sotto. “All’inizio abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto poco tempo per preparare quel modo di giocare, non eravamo molto preparati. Dopo il cambio modulo si è visto qualcosa in più, ci abbiamo provato”.

Cosa è cambiato con Semplici? “Lui è arrivato con una mentalità di lavorare e provare a salire in classifica, dobbiamo concentrarci e fare il massimo”.

Credere di poter risalire? “C’è sempre tempo, la squadra c’è, dobbiamo solo iniziare a fare punti, poi vedremo alla fine”.

Come ti senti? “Bene, anche durante la partita, ora spero di dare continuità”.