La Juventus incassa il 2 di picche: il top player rifiuta la proposta di Giuntoli

Il dt bianconero cerca rinforzi sul mercato per migliorare la rosa di Thiago Motta, ma deve depennare il nome di un attaccante da 304 gol in carriera

Dopo essere stata la regina della sessione estiva di calciomercato, la Juventus si appresta ad essere di nuovo protagonista a gennaio. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli si trova di fronte alla necessità di rinforzare una rosa che ha dovuto fare i conti con gli infortuni.

In particolare quelli di Bremer e Cabral, la cui stagione è già finita per la rottura dei legamenti crociati del ginocchio, obbliga la Juve a fare almeno un acquisto nel reparto arretrato. Ma se le condizioni economiche saranno favorevoli, l’obiettivo è quello di provare a prendere (magari in prestito con diritto di riscatto), sia un difensore centrale che un terzino sinistro. C’è poi da risolvere la questione attaccante: con Milik ancora fermo ai box, urge un altro centravanti che possa far rifiatare Vlahovic visti i tanti impegni che attendono la Vecchia Signora tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Gli esperimenti di Thiago Motta con i vari Koopmeiners, McKennie e Weah nel ruolo di prima punta, infatti, non hanno dato i frutti sperati. Tanti i nomi che sono già stati accostati ai bianconeri, tra cui un bomber da 304 gol in carriera tra club e Nazionale.

Calciomercato Juve, Salah ha declinato l’offerta bianconera: vicino al rinnovo col Liverpool

Stiamo parlando i Mo Salah, 32enne egiziano in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool. Nelle ultime settimane il ‘Faraone’ è stato al centro di numerosi rumors di mercato: dal possibile ritorno in Serie A alla Liga spagnola passando per Arabia Saudita e Stati Uniti fino al ritorno in Egitto.

Secondo quanto rivelato dal portale britannico ‘caughtoffside.com’, i Reds hanno presentato un’offerta di rinnovo di contratto biennale a Salah ed entro la fine dell’anno verrà ufficializzato il nuovo contratto. La stessa fonte ha poi reso noto che l’ex Roma e Fiorentina, fortemente intenzionato a restare a Liverpool, ha rifiutato le proposte che gli sono arrivate da top club come la Juventus ed il Barcellona, le ricche offerte arabe di Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, oltre alla possibilità di andare a giocare con Messi nell’Inter Miami e di tornare in patria per vestire la maglia dello Zamalek. Dopo Salah dovrebbe essere il turno dei compagni di squadra van Dijk e Alexander-Arnold di rinnovare con il club di Anfield.