“Peggio di calciopoli”: scoppia il caso arbitri in Serie A

Proteste veementi alla fine della domenica di Serie A e nel mirino ci finiscono i direttori di gara: c’è anche chi chiama in causa lo scandalo del 2006

Proteste su proteste. Gli arbitri di Serie A finiscono ancora una volta nel mirino per le loro decisioni. Quest’anno, dopo quindici giornate di campionato, si è già perso il conto delle proteste di allenatori e dirigenti.

Lo sfogo che ha fatto più rumore è stato quello di Conte post Inter-Napoli, ma anche le parole di Paulo Fonseca subito dopo Atalanta-Milan hanno fatto discutere. “L’arbitro ha guidato la partita contro il Milan – le dichiarazioni dell’allenatore portoghese a Bergamo – . Sul primo gol accade qualcosa di incredibile. Sono stanco di vedere sempre le stesse cose, non c’è rispetto per il Milan“.

In questo weekend ancora il tecnico rossonero ha avuto da ridere, protestando già in campo contro la decisione di Guida che non ha assegnato un rigore per un presunto fallo su Liberali, con il Milan che ha reclamato anche un altro penalty su Leao. Una doppia decisione (seguita poi da una a sfavore del Genoa, nell’area rossonera) che ha fatto sollevare San Siro e che sui social ha fatto molto discutere, tanto che c’è chi parla apertamente di una situazione “peggiore di quella pre-calciopoli”.

Riguardo a gli arbitri, e solo su quello, Fonseca ha STRAPIENAMENTE RAGIONE @capuanogio . È peggio del pre calciopoli, ora che c’è la VAR è sicuro che lo fanno apposta.

E dopo le parole di Fonseca oggi il trattamento arbitrale è fatto con dolo al 100% — Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez (@NunquamDeorsum) December 15, 2024

L’unica cosa su cui ha ragione Fonseca sono gli arbitri — MESSINIANO DI FERRO (@black71511) December 15, 2024

Ha ragione Fonseca , arbitri in malafede era rigore su Liberali #MilanGenoa — Fabio Festino (@fabiofestino) December 15, 2024

E poi il problema è fonseca che si lamenta degli arbitri — Theo “Il Mio Capitano❤️🖤” Hernandez ⚽️🇫🇷| ❤️🖤 (@Olivierobomber) December 15, 2024

Del rigore netto a favore del Milan invece che ne pensi? — fonseca out (@ilcontiano) December 15, 2024

Non ti danno i rigori quando ci sono, poi magari le cose si possono complicare. Arbitraggi del genere poi ti fanno incazzare…e c’è chi ha criticato Fonseca perché non ne ha potuto più. Succedono queste cose perché la società non conta un cazzo e non si fa sentire. — Carlo Costantini (@CarloCarson6589) December 15, 2024

Però settimana scorsa tutti a perculare Fonseca, che invece aveva pienamente ragione. Intollerabile. — Matteo Sarra (@MatteoSarra92) December 15, 2024

Fonseca nel post partita deve farsi squalificare. Inammissibile non vedere quel rigore in epoca var — 𝕄𝕒𝕟𝕦𝕖𝕝𝟡𝟟 (@Manuel97__) December 15, 2024

Milan e arbitri: i tifosi protestano e tirano in ballo calciopoli

Molti i tifosi del Milan che hanno protestato sui social dopo la mancata assegnazione del penalty, soprattutto quello su Liberali. L’arbitro ha lasciato correre, il Var non è intervenuto e il popolo rossonero è andato in escandescenza.

Su X c’è chi, come detto, ha parlato di una nuova calciopoli e chi si schiera dalla parte di Fonseca (“l’unica cosa su cui ha ragione” scrive qualcuno”). “Inammissibile non vedere quel rigore in epoca var” la sottolineatura di un altro tifoso del Milan e c’è chi ci va giù ancora più pesante, parlando di “malafede”. La polemica, neanche a dirlo, è servita.