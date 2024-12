Lazio-Inter, spavento per Dele-Bashiru: incidente con la Lamborghini, ma sta bene

Il centrocampista nigeriano ha chiamato in aiuto Tijjani Noslin per l’episodio accaduto sabato sera

Lazio e Inter si prepara a chiudere la sedicesima giornata del campionato di Serie A, un big match che è uno scontro diretto per accorciare sulla capolista Atalanta. La squadra di Baroni può tornare a -3 dalla Dea superando la Fiorentina che ha perso col Bologna e la stessa Inter, anche se entrambe avrebbero la partita del Franchi da recuperare rispetto ai biancocelesti. Ma sarebbe un segnale ulteriore fondamentale dopo la super vittoria del Maradona e quella della Johan Cruyff Arena con l’Ajax. Per Inzaghi, invece, la sconfitta col Bayer ha generato qualche critica e un altro passo falso rischierebbe di essere molto pesante.

Assenza importante per la Lazio quella del Taty Castellanos, per squalifica. Dele-Bashiru – in gol giovedì ad Amsterdam – invece sarà regolarmente in panchina, nonostante lo spavento di queste ore visto che il centrocampista biancoceleste è rimasto coinvolto sabato in un incidente stradale, all’altezza di Bracciano, ma fortunatamente sta bene ed è illeso. Per il prodotto dell’academy del Manchester City solo un grande spavento. Il nigeriano è stato soccorso dal compagno di squadra Noslin, che è andato a ‘recuperare’ Dele-Bashiru. L’olandese è stato anche disponibile a scattare una foto con alcuni presenti.