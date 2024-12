Lazio-Inter, pessime notizie per Baroni: ko due difensori

I biancocelesti devono rinunciare al loro miglior difensore e la partita cambia radicalmente, con la squadra di Inzaghi che trova due gol

All’Olimpico Lazio e Inter danno vita una partita con poche occasioni, in cui però nella prima mezz’ora si lascia preferire senza dubbio la squadra di casa con un paio di chance importanti, soprattutto la prima capitata sui piedi di Noslin. I nerazzurri fanno fatica a far indietreggiare la Lazio, almeno fino all’uscita di Gila e l’ingresso di Gigot che cambia la partita.

Per lo spagnolo problemi fisici, ma non muscolari. Difficili da cogliere immediatamente, perché l’ex Real salta e ricade senza problemi apparenti. Poi si butta a terra. Il primo ad accorgersene è Rovella, poi il difensore si rialza dopo qualche secondo e l’arbitro Chiffi fa cenno che si tratta di qualcosa che ha a che vedere con la testa. Nello specifico dei giramenti che non gli hanno permesso poi di continuare la partita. Una tegola enorme per Baroni, che perde il suo miglior difensore, anche se la priorità ovviamente è la salute di Gila, su cui si indagherà nelle prossime ore. Ma è il turning point della sfida, che si trasforma radicalmente e l’Inter non a caso schiaccia subito la Lazio e trova due gol nel giro di pochi minuti. All’intervallo fuori anche lo stesso Gigot, che accusa il colpo subito da Lautaro e Dumfries in occasione dell’azione che ha portato al rigore per i nerazzurri.