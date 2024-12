Vlahovic al Manchester United: lo scambio è apparecchiato

Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo, che ieri è tornato al gol nella sfida contro i Citizens in Champions League

Nonostante le critiche e i tanti errori sotto porta, Dusan Vlahovic è già arrivato in doppia cifra. Lo ha fatto ieri sera, segnando un gol davvero importante nel match contro il Manchester City allo Juventus Stadium.

I gol così, dopo i l 2 a 0 contro i Citizens sono ben dieci, sei dei quali sono arrivati in Serie A e quattro in Champions League. In diciotto presenze, con oltre 1400 minuti disputati, il serbo ha inoltre realizzato due assist. La stagione dell’ex Fiorentina, nonostante i troppi alti e bassi, non può, dunque, certo essere valutata come negativa.

Chi vive la Juventus è convinta, però, che Thiago Motta non sia proprio innamorato del suo bomber e che preferirebbe un centravanti con caratteristiche diverse. A prescindere dal parere del tecnico dei bianconeri – che vale comunque parecchio – la Vecchia Signora si trova, però, difronte ad un bivio con Dusan Vlahovic. Il contratto a cifre importanti è in scadenza fra poco più di un anno e mezzo, il 30 giugno 2026 e al momento il rinnovo non è certo vicino. La Juventus deve capire se vendere il calciatore o se provare a blindarlo. Tra i corridoi bianconeri, però, si sta facendo strada una terza ipotesi, che a Torino vorrebbero scongiurare, quella di un addio a parametro zero, una volta scaduto il contratto.

Vlahovic in Premier League: il punto della situazione

Vendere Vlahovic nei prossimi mesi, viste le enormi difficoltà nel trovare un accordo sul prolungamento del contratto, appare ormai essere l’ipotesi più facile per la Juventus.

D’altronde le squadre interessate al centravanti serbo non mancano di certo: l‘Arsenal è da tempo sulle sue tracce, ma ultimamente in Inghilterra ha iniziato a farsi la strada l’idea Manchester United. Come scrive Football Insider, il nome dell’ex Fiorentina, è finito sulla lista della spesa dei Red Devils come quelli di Viktor Gyokeres, Victor Osimhen e Alexander Isak. Facile a questo punto pensare ad un possibile scambio con Joshua Zirkzee. Un affare che potrebbe mettere d’accordo davvero tutti.