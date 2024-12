“La miglior squadra in Italia”: Guardiola elogia la Juve e dà un consiglio

L’allenatore del Manchester City parla in conferenza prima della sfida ai bianconeri: tra infortuni, elogi e conti qualificazione

Diciottesimo posto in classifica, con la necessità di fare punti nelle ultime tre partite per strappare la qualificazione agli spareggi Champions.

Il Manchester City non si aspettava di certo di trovarsi in questa situazione, ma la crisi che ha colpito la squadra di Guardiola ha cambiato tutti i piani. Ora serve ripartire, cominciando dalla sfida contro la Juventus. Proprio alla vigilia del match, il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa: “Non penso che Foden ci sarà, forse qualche minuto. Per Akanji ci vorranno ancora un paio di partite”.

Oltre alla conta degli assenti, ci sono errori da non ripetere, soprattutto in difesa: “Possiamo fare meglio e serve trovare qualcosa dentro di noi per migliorare i risultati. Vincere le prossime tre partite? Non siamo nella posizione di fare queste previsioni. Affrontiamo una partita alla volta. Dobbiamo fare punti per qualificarci”.

E sul modo di giocare, Guardiola è categorico: “Ci prendiamo i nostri rischi. Ora siamo in un periodo in cui non facciamo le cose nel modo giusto. Serve ripartire dalle cose semplici, trovare soluzioni nella squadra. Non siamo nella posizione preferita, ma non sempre la situazione è perfetta. In passato abbiamo vinto, battuto tanti record, ora serve ritrovare equilibrio per riprendere a vincere. Sono fiducioso, ho fiducia nella mia squadra, so come si comportano: cercheremo di risolvere i problemi”.

Guardiola teme la Juve: “Non mi fido dei loro pareggi”

Dalla situazione in casa City a quella della Juventus: “È la migliore squadra in Italia. Hanno l’abitudine a giocare sotto pressione ed hanno qualità. Sono certo che la Juve riuscirà a fare bene”.

Quindi si torna a parlare del momento del Manchester: “Dopo otto anni un periodaccio può capitare. Torneremo ad essere chi siamo. Juve? Non mi permetto di commentare. Ho visto le partite e sono sulle buona strada. Non è facile arrivare in un posto nuovo, serve tempo. Io il primo anno al City non ho vinto: mi hanno dato tempo e hanno fatto la storia”.

Infine, ancora sulla Juventus: “Non mi fido dei tanti pareggi. Non mi fiderei anche se venisse da 10 vittorie di fila: della Juve, come delle altre. Ho rispetto per i bianconeri, ma dobbiamo guardare a noi per battere non soltanto loro, ma anche le squadre che affronteremo nelle prossime settimane”.