Van Dijk gratis in Serie A: nuova sfida stellare

Il futuro dell’olandese potrebbe essere clamorosamente in Serie A: in assenza del rinnovo del difensore con il Liverpool, occhio al maxi intreccio

Sebbene la sessione invernale di calciomercato non sia ancora cominciata ufficialmente, non sono poche le tracce che stanno cominciando a prendere forma. In questo senso soprattutto le big – desiderose di puntellare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori – hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

In una prospettiva sul medio-lungo periodo, però, occhio ai calciatori che non hanno ancora rinnovato il loro contratto in scadenza nel 2025. Scenari che da sempre intrigano Inter e Juventus che, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato per un gigante della difesa. Ci stiamo riferendo a Virgil van Dijk, legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Benché rispetto a qualche settimana fa sembrino esserci margini di manovra in ottica rinnovo, le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa di massima. Motivo per il quale l’entourage dell’olandese ha cominciato a guardarsi intorno per capire se – ed eventualmente in che modo – possano materializzarsi i presupposti per un suo addio a fine stagione.

Calciomercato Inter e Juventus, fari puntati su van Dijk: le ultime

E in un mosaico ancora tutto da comporre, occhio al clamoroso effetto domino che potrebbe tirare in ballo anche i club di Serie A. Secondo quanto riferito da Caught Offside, infatti, a sondare il terreno per van Dijk ci sarebbero anche Inter e Juventus. Sia i bianconeri che i nerazzurri, del resto, sono alla ricerca di innesti importanti con cui rinforzare i reparti arretrati di Thiago Motta ed Inzaghi.

Tuttavia, se Marotta può programmare con relativa calma l’eventuale innesto arretrato, ad una maggiore urgenza è chiamato Cristiano Giuntoli alla luce degli infortuni accorsi a Bremer e Cabal. E chissà che – nel medio-lungo periodo – i due club non entrino in rotta di collisione proprio per van Dijk che, dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sia l’Inter che la Juve, però, ne valuterebbero l’acquisto soltanto a parametro zero, quindi a partire dalla prossima estate. Ad ogni modo la concorrenza si prospetta importante: posto che l’ipotesi rinnovo con il Liverpool non è affatto tramontata, da non trascurare neanche le piste che porterebbero il classe ’91 in Arabia Saudita o al Barcellona.