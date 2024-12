Osimhen alla Juventus, dietrofront improvviso: “Non ci serve”

Colpo di scena su Osimhen, arriva la frenata brusca sull’eventualità di vedere il nigeriano con la maglia bianconera

Con la maglia del Napoli, è stato per un certo periodo uno degli attaccanti più decisivi in circolazione. Tenendo medie realizzative niente male anche lo scorso anno, nell’annata disastrosa dei partenopei. E anche se le modalità della sua partenza dagli azzurri hanno fatto discutere, in campo Victor Osimhen dimostra ancora di sapere come si fa, eccome. 9 gol e 5 assist in 12 gare ufficiali con il Galatasaray sono un bottino di tutto rispetto.

Un nome, il suo, che tiene ancora banco, naturalmente, sul mercato. Il 2025 sarà l’anno in cui chi vorrà accaparrarselo potrà farlo pagando 75 milioni di euro, un corposo sconto rispetto alla maxi clausola rescissoria che il Napoli aveva impostato inizialmente. E non stupisce che il suo profilo sia stato accostato ripetutamente alla Juventus, che con Vlahovic sul piede di partenza deve pensare a un altro attaccante di altissimo livello. E Giuntoli lo rivorrebbe, dopo le imprese compiute insieme in riva al Golfo. Tuttavia, la candidatura del nigeriano non sembra riscuotere grandissimo gradimento nell’ambiente, anzi.

No ad Osimhen, i tifosi della Juventus scelgono un altro attaccante

Il nostro Riccardo Meloni, sul suo profilo ‘X’, ha chiesto alla community se approvasse l’arrivo di Osimhen nella prossima stagione alla Juventus in luogo di Vlahovic. I pareri, però, sono stati per lo più negativi.

In tanti hanno eccepito sugli aspetti caratteriali del giocatore e del suo entourage, che già hanno influito sulla conclusione della sua avventura con il Napoli. Altri hanno considerato come ulteriore ‘malus’ quello delle periodiche assenze per la Coppa d’Africa, elemento che di certo, anche quando era in azzurro, ha generato non poche polemiche. E non sono mancati coloro che hanno spiegato che non lo vedrebbero particolarmente adatto al gioco di Thiago Motta. Da questo punto di vista, una preferenza netta, nei messaggi social, è stata espressa invece per Jonathan David, che sarebbe ritenuto il terminale offensivo ideale.