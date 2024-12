DIRETTA Serie A, Venezia-Como: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

Il Como è di scena sul campo del Venezia in una gara tra neopromosse valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Da una parte gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, confermato in panchina dopo il vertice societario di inizio settimana, sono quasi all’ultima spiaggia. C’è bisogno di tornare al successo dopo i quattro ko di fila contro Inter, Parma, Lecce e Bologna per abbandonare l’ultimo posto in classifica e agganciare proprio i lariani a quota 11 punti. Dall’altra parte i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece sono reduci dal pareggio contro il Torino, puntano ad ottenere la seconda vittoria esterna della stagione dopo quello di prestigio contro l’Atalanta dello scorso settembre per uscire dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale all’anno scorso in Serie B, quando i lagunari si sono imposti con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Pierini e gol di Pohjanpalo. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Pierluigi Penzo’ tra Venezia e Como live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Venezia-Como

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 34, Napoli* 32, Fiorentina* e Inter* 31, Lazio* 28, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Empoli 19, Udinese* e Torino 17, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como* 11, Monza* 10, Venezia* 8.

*una partita in meno