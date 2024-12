Baroni fa da pompiere e avverte: “Adesso voglio questo dalla squadra”

Napoli-Lazio, le parole del tecnico biancoceleste ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del ‘Maradona’

Nel segno di Isaksen. La Lazio esce col bottino piene dalla gara del ‘Maradona’, trovando la rete del vantaggio (che poi ha chiuso la sfida) con l’esterno danese al minuto 79. In una partita dai tanti risvolti tattici, i biancocelesti hanno avuto il merito di frenare l’impeto iniziale degli uomini di Conte, non abbandonando mai l’idea di poter fare la propria partita anche nella ripresa. Nuova frenata per gli Azzurri che, dopo la sconfitta in Coppa Italia, vengono battuti nuovamente da Zaccagni e compagni. Ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico della Lazio, Baroni. Ecco le sue parole:

PRESTAZIONE – “Siamo contenti, l’abbiamo giocata bene, come volevamo. Sono per noi degli esami, vogliamo avversari difficili per alzare il nostro livello. Sono contento, complimenti a tutta la squadra: a chi è partito dal 1′, a chi è entrato dando un grande contributo”.

CONSAPEVOLEZZA – “Questi ragazzi ci hanno dato sin da subito grande disponibilità. Un gruppo che ha la cultura del lavoro, il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi: dico che queste partite ci alzano il livello, ma la sfida è con noi stessi. Vogliamo ben figurare, lo possiamo fare attraverso il gioco e lo abbiamo fatto bene anche oggi: tranne gli ultimi 15 minuti del primo tempo, quando ci siamo innervositi. Lavoriamo per crescere in queste sfide”.

NOSLIN – “Il ragazzo deve crescere, facendo il suo percorso. Tra quattro giorni andiamo a fare una partita importante: non voglio parlare di riserve, mi mettono in grande difficoltà. Tutti lavoriamo nella stessa direzione. Oggi Dele-Bashiru alla sua prima partita importante ha fatto una grande gara, lo aiuteremo e crescerà molto. Adesso voglio che la squadra mantenga l’umiltà perché lavoriamo su questo. Stiamo facendo bene, ma questo è un percorso lungo e ci vuole tanta umiltà”.

OBIETTIVO STAGIONALE – “Il nostro obiettivo è il miglioramento nel lavoro: quando incontriamo questo genere di partite, ci alzano di spessore. Dobbiamo fare questo e poi vediamo: so che la squadra è forte che gioca, ma so benissimo che dobbiamo essere sempre attaccati al lavoro. Se è dura salire, ci vuole un attimo a scendere. Conosco bene il campionato e le squadre che sono in testa: dobbiamo affrontarle con questo piglio di consapevolezza“.