Roma-Lecce, Ryan Friedkin all’Olimpico: pioggia di fischi. La Sud omaggia Ranieri e carica la squadra

Il vicepresidente dei giallorossi è arrivato allo stadio autonomamente, ma sugli spalti non c’era. I tifosi mandano poi un messaggio chiaro alla squadra

La Roma apre il suo ‘nuovo’ campionato dopo tre partite in cui Ranieri ha cercato e probabilmente trovato gli assetti giusti per risorgere, ma di punti non ne sono arrivati a parte l’Europa League col Tottenham. Lecce, Como e Parma saranno le prossime avversarie in quelli che ad ora sono degli scontri diretti ma i capitolini possono anzi devono necessariamente rialzare la testa e fare bottino pieno. Con gli intermezzi Braga e Samp (in Coppa Italia) entrambe in casa. Per dare un segnale di vicinanza alla squadra ieri è arrivato a Trigoria Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma tornato quasi tre mesi dopo l’esonero di De Rossi.

All’orizzonte riunioni col management, oltre che i colloqui con Ranieri e la squadra, con un occhio particolare al progetto del nuovo stadio. Presto, anzi prestissimo, infatti la società dovrebbe presentare il progetto definitivo. Ma intanto la proprietà (potrebbe arrivare anche Dan nei prossimi giorni) dovrà anche riavvicinarsi alla piazza, con cui il rapporto è logoro dopo la gestione del caso De Rossi. Ryan Friedkin è arrivato all’Olimpico poco dopo la squadra, in autonomia, quindi non a bordo del pullman come aveva abituato negli ultimi mesi. Nessuna dichiarazione. Sugli spalti poi è stato inquadrato solo intorno alla mezz’ora e lì è arrivata la pioggia di fischi. Una presenza però agognata e invocata da tempo, anche per ‘beccarsi’ gli eventuali fischi dei tifosi che nel frattempo hanno dato una tregua ai calciatori grazie all’intercessione di Claudio Ranieri.

Anche stasera infatti applausi per tutti, ovazioni per il mister. “Ma hanno capito gli errori del passato”, hanno assicurato in corso lo stesso Ranieri e il ds Ghisolfi sui presidenti. La sua presenza questa sera può essere un inizio in tal senso, insieme all’inserimento di una figura di riferimento come l’allenatore testaccino che diventerà dirigente e consulente, finalmente una figura di campo che nella Roma degli imprenditori texani è sempre mancata. All’inizio del match in Curva Sud è poi stato esposto uno striscione totalmente in linea con quello che ha chiesto pubblicamente Ranieri: “Ci sono battaglie che portano in finale e altre che salvano l’onore… Combattete!” Poi a metà primo tempo lo striscione per il tecnico, che ha risposto applaudendo i tifosi: “C’è ancora chi sui contratti non guarda gli zeri… Fino alla morte con Claudio Ranieri!”