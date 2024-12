Primo sorriso per Ranieri: poker della Roma contro il Lecce

La squadra capitolino torna alla vittoria e lo fa rifilando quattro reti alla formazione di Giampaolo: Mancini e Pisilli decisivi

Finalmente vittoria. Buona la quarta per Claudio Ranieri che, dopo il ciclo terribile con Napoli, Tottenham ed Atalanta, trova il primo successo della sua terza esperienza alla Roma.

Contro il Lecce finisce 4-1 con la formazione capitolina che mostra fin dai primi minuti la voglia di portare a casa tre punti fondamentali per non finire invischiati in maniera pericolosa nella zona retrocessione. I padroni di casa partono forte con un colpo di testa di Dybala e il salvataggio in due punti di Falcone. I giallorossi di Ranieri occupano la metà campo avversaria e il gol è la logica conseguenza: lo trova Saelemaekers al 13′, beffando il portiere avversario in uscita.

La Roma continua ad attaccare, ma non trova il raddoppio e sul finire di tempo subisce la beffa: il neo entrato Abdulhamid (fuori Celik per infortunio) atterra Coulibaly e Krstovic dal dischetto non sbaglia. All’intervallo si va sull’1-1.

Roma-Lecce 4-1: marcatori e classifica

La ripresa inizia con un triplo cambio del Lecce, ma la Roma dimostra fin da subito di voler riprendere subito il vantaggio.

Dopo i cambi di Giampaolo, tocca a Ranieri che manda in campo Pisilli (fuori Saelemaekers) che ha subito la palla del raddoppio: la sua conclusione è respinta da Falcone. Il portiere del Lecce non può nulla però sul colpo di testa di Mancini: è il gol del 2-1. La squadra di Giampaolo accusa il colpo e la Roma affonda: Abdulhamid per Pisilli che fa tris.

Il Lecce non ha più la forza di reagire e i padroni di casa trovano anche il poker con Manu Kone. Il 4-1 è il punteggio finale: prima sconfitta di Giampaolo sulla panchina del Lecce, prima vittoria di Ranieri con la Roma che scaccia via i fantasmi della zona retrocessione.

ROMA-LECCE 4-1: 13′ Saelemaekers (R), 40′ Krstovic rig. (L), 59′ Mancini (R), 66′ Pisilli (R), 86′ Kone (R)

CLASSIFICA: Atalanta* 34 punti, Napoli 32, Inter 31, Fiorentina** e Lazio 28, Juventus* 27, Milan e Bologna 22, Udinese e Torino* 17, Empoli e Roma* 16, Parma* e Genoa* 15, Cagliari 14, Lecce* 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in più

**una partita in meno