PAGELLE E TABELLINO ROMA-LECCE 4-1: Koné imponente, Dorgu deludente

Voti e giudizi del match giocato all’Olimpico e vinto dai giallorossi che si staccano proprio dai pugliesi: molto bene il centrocampo

ROMA

Svilar 6

Mancini 7

Hummels 6,5. Dall’80’ Hermoso sv

Ndicka 6,5

Celik 6. Dal 23′ Saud 6

TOP Koné 7,5: semplicemente domina, in lungo e largo. Sta diventando incredibilmente preciso e incisivo pure a livello tecnico, anche se ogni tanto ancora si intestardisce. Ennesima super partita. Ormai è imprescindibile.

Paredes 6,5

Angeliño 6

Saelemaekers 6,5. Dal 57′ Pisilli 7

El Shaarawy 7. Dall’80’ Zalewski sv

Dybala 6,5

All. Ranieri 7

LECCE

Falcone 6

Guilbert 5

Gaspar 5

Baschirotto 4,5

Jean 4,5. Dal 65′ Berisha 5,5

Coulibaly 5. Dal 65′ Pierotti 5,5

Ramadani 5. Dal 46′ Kaba 4,5

Rafia 5. Dal 46′ Tete Morente 4

FLOP Dorgu 4,5: più che altro per l’attesa che c’era per lui, doveva mettersi in mostra inveve floppa totalmente. Non è l’unico, ma fa più rumore. Sbaglia malamente perdendo il pallone dell’1-3.

TOP Krstovic 5: solo per il gol su rigore. Per il resto pochissimo altro, anzi quando deve incidere si perde come quasi sempre gli succede.

Rebic 4,5. Dal 46′ Oudin 5

All. Giampaolo 5

Arbitro: Chiffi di Padova 6

Il tabellino di Roma-Lecce 4-1

Marcatori: 13′ Saelemaekers (R), 40′ rig. Krstovic (L), 59′ Mancini (R), 66′ Pisilli (R), 86′ Kone (R)

Ammoniti: Saelemaekers (R), Krstovic (L), Kaba (L), Oudin (L), Kone (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels (dall’80’ Hermoso), Ndicka; Celik (23′ Saud), Koné, Paredes, Angeliño; Saelemaekers (dal 57′ Pisilli), El Shaarawy (dall’80’ Zalewski); Dybala.

A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Le Fee, Pisilli, Dahl, Soulé, Baldanzi, Zalewski, Pellegrini, Shomurodov, Dovbyk.

All. Ranieri.

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Jean (65′ Berisha); Coulibaly (65′ Pierotti), Ramadani (46′ Kaba), Rafia (46′ Tete Morente); Dorgu, Krstovic, Rebic (46′ Oudin).

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Helgason, McJannet, Hasa, Burnete.

All. Giampaolo.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Bindoni-Trincheri. IV Uomo: Giuia. Var: Ghersini. Avar: Mazzoleni

Note, spettatori: 58.213