Marotta piazza il colpo dal Parma: la scelta è fatta

Occhi puntati in casa gialloblu. Sono tanti i talenti che piacciono alle grandi, ma anche ai nerazzurri di Simone Inzaghi

Inter-Parma è la prima partita della quindicesima giornata di Serie A. A San Siro è così arrivata la squadra di Fabio Pecchia, dove militano diversi ottimi giocatori, che sono finiti nel mirino delle grandi.

Il match contro i nerazzurri è certamente un’occasione per mettersi in mostra un po’ per tutti. Un discorso questo che purtroppo non riguarda il talento più puro dei gialloblu, Adrián Bernabé, che è out per via di una lesione di alto grado al flessore della coscia destra. Una grave assenza per il Parma, che con lo spagnolo in campo è davvero un’altra squadra.

Il classe 2001 ha dimostrato di essere pronto al salto di qualità e di avere tutto per provare ad imporsi in una big. Con Pecchia ha abbassato il suo raggio di azione e da trequartista è di fatto diventato un regista. Le sue qualità piacciono in Spagna, soprattutto al Barcellona, ma anche all’Atletico Madrid. In Italia, invece, è seguito un po’ da tutte, ma è l’Inter che ci sta pensando con molta attenzione ed è proprio lui che ha ricevuto più voti nel sondaggio proposto da Calciomercato.it su X. Ai nostri utenti abbiamo chiesto quale talento gialloblu farebbe più comodo all’Inter e lo spagnolo ha stravinto con il 52,6% delle preferenze.

Inter-Parma, non solo Bernabé: ecco i talenti gialloblu

Al secondo posto si è piazzato Man, con il 21,1%. Il rumeno sta facendo la differenza con la maglia del Parma, ma giocando da esterno, potrebbe essere più utile ad altre squadre, anziché a quella di Simone Inzaghi.

L’attaccante ha ottenuto la stessa percentuale di Delprato. Il 25enne di Bergamo è il difensore tuttofare di Pecchia, che ha già segnato ben tre reti in stagione. Un po’ terzino, un po’ centrale, come piace ad Inzaghi. Il meno votato è, stato invece Bonny, con il 5,3%. Il colpo in avanti non è certo visto come una priorità tra i tifosi nerazzurri, che possono già contare su una coppia importante come Lautaro Martinez e Marcus Thuram