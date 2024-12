Il rammarico di Italiano dopo la Juventus: “Due punti buttati via”

Il tecnico del Bologna commenta la rimonta subita dalla sua squadra: le sue parole nel post gara dell’Allianz Stadium

Tanto rammarico, ma anche la soddisfazione per una gara giocata alla pari della Juventus. Vincenzo Italiano è contento a metà dopo il 2-2 del suo Bologna sul campo dei bianconeri.

Intervenuto a ‘Dazn’ nel post gara ha analizzato così la partita: “Rimane essere andati vicinissimo ad una vittoria strepitosa. Peccato per la gestione dell’ultima palla, non deve accadere. Rimane la prestazione, la grande gara dei ragazzi, rimane che dobbiamo essere questi. Ora mercoledì abbiamo una partita contro un’altra grande squadra, ho chiesto ai ragazzi questo tipo di prestazioni. Secondo me due punti buttati via, peccato ma martedì si riparte per affrontare mercoledì un’altra grande squadra”.

SQUADRA – “Questa squadra è applicata, ha voglia di crescere, nonostante i pochi allenamenti. Se avessimo qualche ora in più, qualcosa potremmo ancora limare come in occasione del secondo gol. Però la squadra è giovane, ha margini enormi di miglioramento. Dovevamo avere la forza di tenere questa palla e non permettergli di ripartire. Ma vedo grande applicazione e questo mi rende felicissimo”.

Juventus-Bologna, Italiano: “Ndoye si è sbloccato”

Italiano ribadisce ancora la sua soddisfazione per il lavoro della squadra e sottolinea il gol di Ndoye.

“Non sono contento al 100% perché questa partita la devi vincere in qualsiasi modo. Per il resto, per l’approccio, per la gestione per 2/3 di gara: è nell’ultima palla che dobbiamo essere più furbi, più smaliziati perché se gestisci questa palla la vinci. Sono contento della crescita e della grande voglia che vedo. Anche oggi Ndoye è riuscito a segnare: spero si sia sbloccato perché se inizia a fare gol anche lui per noi è importantissimo”.