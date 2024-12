Fonseca adesso è spalle al muro: ultimatum con Allegri in attesa

Il tecnico portoghese vede di nuovo la sua panchina a rischio, il Milan ripensa a un avvicendamento: il grande ex Allegri scalda i motori

Niente da fare, il Milan non riesce proprio a decollare. I rossoneri avevano mostrato qualche segnale di crescita nelle ultime gare, ma continuano, drammaticamente, a peccare di continuità. E’ stato fallito quello che sembrava un esame di maturità, quello contro l’Atalanta di Gasperini. E sebbene il Diavolo se la sia giocata, alla fine non si può ignorare l’esito finale, una sconfitta che allontana forse in maniera drastica e conclusiva le ambizioni di primato e mette a serio rischio anche il prosieguo del campionato nell’ottica di un piazzamento Champions.

Di questo passo, si perderà contatto con tutto il gruppo di testa ed è qualcosa che la società non può permettersi. Paulo Fonseca finisce ancora una volta sulla graticola, dal suo Milan ci si aspettava un andamento diverso e meno a singhiozzo. Finora, la società gli ha dato credito e lui si è tenuto a galla con qualche exploit, ma adesso per il portoghese rischia di arrivare la resa dei conti. Non si può più sbagliare. Sullo sfondo, si staglia già la figura di Massimiliano Allegri, un ritorno che sarebbe suggestivo per cercare di raddrizzare la rotta di una squadra che ha bisogno di compattezza e di risultati.

Milan, tentazione Allegri ma non solo: rispunta Terzic

Una extrema ratio che per il Diavolo si renderebbe necessaria se ci si rendesse davvero conto che anche il piazzamento ‘minimo’ è a rischio. Così, Allegri potrebbe subentrare se da qui a fine 2024 il Milan non riuscisse nel filotto, diventato essenziale, contro Genoa, Verona e Roma, per provare a rimanere in scia alle prime posizioni. Senza dimenticare la gara di Champions con la Stella Rossa, fondamentale per inseguire chances di qualificazione diretta agli ottavi.

I sondaggi con il livornese, in caso di risultati negativi in questa striscia, prenderebbero verosimilmente sempre più corpo. Ma attenzione all’alternativa. La dirigenza ritiene che un allenatore estero potrebbe dare quella svolta tanto richiesta e l’identikit potrebbe portare nuovamente a Edin Terzic, già sponsorizzato in tempi non sospetti da Zlatan Ibrahimovic.