DIRETTA Serie A, Roma-Lecce | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude questo inteso sabato del campionato di Serie A con la gara valida per la quindicesima giornata tra la Roma e il Lecce

Dopo le gare giocate venerdì, e quelle di questo pomeriggio, il sabato chiude i battenti con l’importante sfida, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, tra la Roma e il Lecce.

I padroni di casa, guidati in panchina da Claudio Ranieri, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita contro l‘Atalanta capolista, in attesa della partita del Napoli di Antonio Conte, di Gian Piero Gasperini. La classifica piange, il terzultimo posto è distante solo due punti, e la vittoria manca, ormai, dal lontano 31 ottobre scorso: 1-0 casalingo al Torino di Paolo Vanoli. Di contro, gli altri giallorossi, quelli leccesi, dell’allenatore Marco Giampaolo arrivano a questa sfida col morale alle stelle. Nel turno precedente hanno pareggiato in pieno recupero contro la Juventus di Thiago Motta, rete di Ante Rebic, mentre all’esordio del nuovo mister, dopo l’esonero di Luca Gotti, hanno battuto una diretta concorrente alla salvezza come il Venezia di Eusebio Di Francesco a domicilio. Le due squadre che si affrontano alle 20.45 sono appaiate in classifica a quota 13 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-LECCE

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri

LECCE (4-3-3): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Inter* 34 punti, Napoli 32, Atalanta 31, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 27, Milan* e Bologna 22, Udinese e Torino 17, Empoli 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno