PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-MILAN 2-1: Lookman decisivo, Theo Hernandez è sparito

Le pagelle e il tabellino del match di Serie A, valevole per la quindicesima giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita di Bergamo

L’Atalanta si aggiudica la vittoria da grande squadra, sfruttando le indecisioni del Milan. Alla fine è Lookman a decidere il match, sbloccato da De Ketelaere.

Al Diavolo non basta il gol di Morata su assist di Leao, del momentaneo pareggio. Con l’infortunio di Pulisic si spegne la luce e il nigeriano dei bergamaschi accende il sogno di un intero popolo.

Ecco i voti:

ATALANTA

Carnesecchi 6,5

Djimsiti 6,5 – Dal 75′ Kossounou s.v.

Hien 6

Kolašinac 6

FLO Bellanova 5 – I soliti guizzi in avanti, ma dietro soffre la velocità di Rafa Leao, che lo brucia nettamente in occasione del gol del momentaneo pareggio del Diavolo.

De Roon 6,5

Ederson 6,5

Ruggeri 6

Pašalić 5,5 – Dal 75′ Samardzic 6,5

De Ketelaere 7 – Dal 75′ Retegui s.v.

TOP Lookman 7,5 – E’ l’uomo in più dell’Atalanta, sulla fascia e al centro crea sempre problemi al Milan. Il primo gol nasce da una punizione che si procura. Mette sempre in affanno Emerson Royal. A dieci dalla fine va vicinissimo alla rete, ma Maignan gli dice no con un super intervento. Qualche minuto dopo, il gol però lo trova e fa volare l’Atalanta. Dall’89’ Brescianini s.v.

All. Gritti 6,5

MILAN

Maignan 6,5

E. Royal 5

Gabbia 6,5

Thiaw 6

FLOP Hernández 4,5 – E’ vero che De Ketelaere si appoggia, ma da un giocatore dalla sua esperienza ci si aspetta una marcatura diversa in occasione del primo gol bergamasco. Prova a riscattarsi, dando il via all’azione della rete rossonera, ma poi si limita a fare il compitino e non può certo bastare. Nel finale perde lucidità.

Fofana 6

Reijnders 5

Musah 5 – Dall’89’ Chukwueze s.v.

Pulisic 6,5 – Dal 37′ Loftus-Cheek 6

TOP Leao 7 – Quando mette il turbo nessuno riesce a prenderlo. Sulla fascia o al centro ormai non fa più differenza. IL Milan si gode

Morata 7 – Dal 77′ Abraham s.v.

All. Fonseca 6

TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-1

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Rui Patrício; Godfrey, Kossounou, Scalvini, Toloi; Brescianini, Palestra, Samardžić, Sulemana; Retegui, Zaniolo. All.: Gritti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

GOL: 11′ De Ketelaere (A), 22′ Morata (M), 86′ Lookman (A)

AMMONITI: 56′ De Ketelaere (A), 71′ Bellanova (A)

ESPULSI:

Arbitro: La Penna di Roma.

Spettatori: 23.078