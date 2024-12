Inter, Inzaghi: “Dispiace per Lautaro, Darmian era incavolato”

Undicesima vittoria nelle ultime tredici partite per l’Inter di Simone Inzaghi che supera il Parma con un perentorio 3-1 a San Siro

C’è soddisfazione in casa Inter per la vittoria sul Parma che ha aperto la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un successo importante quello ottenuto dai nerazzurri con le reti di Dimarco, Barella e Thuram contro un avversario tutt’altro che facile da affrontare. Lo ha confermato a fine partita lo stesso Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter che a fine partita è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prova offerta dalla sua squadra, partendo dal gol del momentaneo 3-0 firmato Thuram: “Marcus sapeva di dover andare in quella posizione, e quando ha fatto gol siamo rimasti contenti”.

Inzaghi ha definito il Parma “un’ottima squadra che fuori casa ha perso solo a Napoli” e ha poi sottolineato: “Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto sia nel primo che nel secondo tempo, Dimarco e Barella hanno segnato due bei gol”. Un passaggio a parte su Lautaro Martinez, a secco di gol: “Deve continuare a lavorare così, sono felice della sua prestazione ma dispiace che non sia riuscito a fare gol”. Secondo Simone Inzaghi l’Inter “non meritava di prendere quel gol, viste la cattiveria e la concentrazione che i ragazzi hanno messo in campo”.

Proprio in merito allo sfortunato autogol, Simone Inzaghi ha svelato la reazione di Matteo Darmian: “Era incavolato perché è un professionista, ma l’errore è nato a monte e probabilmente è il meno responsabile”.

Il tecnico nerazzurro si è poi soffermato sul momento di Nicolò Barella, tornato al gol dopo tre mesi: “Da quando sono all’Inter secondo me la sua miglior stagione è stata quella scorsa, anche se ha fatto meno gol e assist”. Infine, in merito al Mondiale per Club, Inzaghi ha sottolineato: “È motivo di orgoglio, fino a tre anni e mezzo fa era da dieci anni che l’Inter non raggiungeva la finale di Champions. Sono grandi soddisfazioni che vanno condivise con tutto lo staff e la società”.