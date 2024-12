Doppio colpo Juve a gennaio. E l’Inter ha un rammarico | ESCLUSIVO

L’intervento in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it di Orazio Accomando, il giornalista ed esperto di mercato di DAZN

Juventus e Inter devono intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare le due rose e restare in scia del Napoli per la lotta Scudetto. La partenza di Thiago Motta non è stata delle migliori. Tanti passi falsi, l’ultimo ad esempio proprio a Lecce, con il gol subito al novantesimo.

Proprio in merito all’ex tecnico del Bologna, Orazio Accomando ha commentato così ai microfoni di Calciomercato.it: “E’ il migliore allenatore che la Juventus potesse prendere. Per il calcio fluido è giusto di dargli il tempo. Però alla Juve vanno vinte le partite, non si possono pareggiare 10 partite, non puoi pareggiare a Empoli o con il Parma. Questa è una squadra che deve convincersi di rappresentare la storia di un grande club”.

Il giornalista di DAZN ed esperto di mercato ha poi proseguito: “In questo momento la coperta della Juventus è corta, pensare all’addio di Danilo non è prioritario. E’ stato uno dei migliori degli ultimi anni, ma in un calcio più dinamico non sembra essere quello di qualche anno fa. Piace al Napoli, non è un mistero“.

Ma non è tutto. Infatti, la Juventus, secondo Accomando, non solo rinforzerà il pacchetto difensivo, ma anche l’attacco: “Farà un grande colpo al centro della difesa, ma mi aspetto anche un attaccante. Possiamo credere alle parole di rito – si riferisce alle frasi di Giuntoli che chiuderebbe l’ingresso di nuovi centravanti – La Juventus ha un problema oggettivo: ha solo Vlahovic in attacco”.

Accomando: “Juve, no a Ferguson. E l’Inter ha un rammarico”

Oltre all’andamento generale dei bianconeri abbastanza discutibile, le prestazioni di Koopmeiners sono deludenti. E Accomando ricorda che “è uno dei giocatori più determinanti degli ultimi anni in Serie A. Giocava in una squadra che andava a mille, è un giocatore da ritrovare. E’ ritardo a livello di condizione e mentalità”. Ma allo stesso tempo, su un possibile affare con il Bologna per Ferguson, il giornalista commenta: “Non posso immaginare ad un rimpianto Ferguson in quella zona di campo”.

Infine, il giornalista di DAZN ha rivelato anche l’affare che l’Inter non è riuscita a chiudere in estate: “Stava trattando Hermoso e secondo me Inzaghi l’avrebbe voluto, gli avrebbe fatto comodo”. Oltre allo spagnolo, ora in forza alla Roma, i nerazzurri si sono lasciati sfuggire anche un altro grande colpo: “Buongiorno è un rammarico“. Per questa ragione, Accomando è scuro: “A gennaio l’Inter può prendere un difensore centrale, appetibile il profilo di Bijol“.