De Bruyne in Italia: il sogno può diventare realtà in un club totalmente a sorpresa

Il belga potrebbe lasciare il Manchester City alla scadenza di contratto a giugno, ma la proprietà gli avrebbe prospettato un nuovo scenario clamoroso

Il Manchester City vive probabilmente il momento peggiore nella sua storia recente. Prima di tornare alla vittoria contro il Nottingham Forest nel turno infrasettimanale, la squadra di Guardiola è incappata in una serie impressionante di sconfitte tra campionato e Champions: cinque consecutive più quella nello scontro diretto con il Liverpool dopo l’incredibile rimonta subita dal Feyenoord sul 3-3. Un momento di totale blackout che può costare molto caro ai Citizens, visto che i Reds sono volati via in testa alla classifica e hanno ben 9 punti di vantaggio.

Il campionato comunque è lungo, ma in generale a preoccupare è stato Guardiola, che ha dato i primi veri segnali di debolezza per un ciclo che potrebbe essersi chiuso nonostante il rinnovo. Per lo spagnolo questo è il nono anno alla guida del City, un calo è in ogni caso fisiologico e lo stesso può dirsi anche di diversi calciatori. Tante cose stanno cambiando, Rodri è out per tutta la stagione, Gundogan è tornato ma senza far sognare nessuno, De Bruyne ha un futuro ancora totalmente incerto in una stagione tribolata per un infortunio che lo ha tenuto fuori diverse partite e da cui è tornato da poche settimane (proprio mercoledì il ritorno da titoalre).

Il suo contratto è in scadenza nella stagione del suo decennale all’Etihad, il rinnovo non pare affatto vicino anche se eventuali decisioni non sono state ancora prese da nessuna delle parti in causa. Ma il belga si trova davanti a un bivio, visto che a giugno compirà 34 anni: un prolungamento per chiudere la carriera a Manchester oppure un addio per farlo altrove. Anche se De Bruyne potrebbe comunque restare nella grande orbita del City Group, che comprende pure l’Italia.

De Bruyne può lasciare il Manchester ma non il City Group: suggestione Palermo

Kevin De Bruyne è senza dubbio uno dei centrocampisti più forti al mondo degli ultimi 10 anni. Ha segnato un’epoca con le sue giocate, tanti gol e sterminati assist, i suoi marchi di fabbrica. Calciatore elegante, ma anche molto concreto. Quasi d’altri tempi. Nei mesi in cui si deciderà il suo futuro, secondo quanto riportato dal prestigioso ‘Telegraph’, il Manchester City avrebbe prospettato al belga una nuova opzione.

Quando arriverà il momento del suo addio al Manchester City, la proprietà gli ha proposto di rimanere nel City Football Group ma in un’altra squadra. Il ventaglio di possibilità sarebbe abbastanza ampio, molto esotico visti i club che fanno parte del gruppo tra India, Australia, Giappone, USA, Cina, Uruguay e Brasile. Ma gli scenari suggestivi non mancano. Nelle quattro squadre europee di proprietà, infatti, ci sono Girona, Troyes, Lommel (in Belgio) e ovviamente Palermo. Quello con i colori rosanero, dopo che per anni le big della Serie A come le altre in Europa hanno potuto solo songare di ingaggiare il fenomeno belga, sarebbe senza dubbio un matrimonio romantico. Ma parliamo anche di una possibilità molto complicata da realizzare, a maggior ragione se il club siciliano non otterrà la promozione in Serie A, col Palermo ora settimo in classifica e lontanissimo dalla promozione diretta, anche se in zona playoff.

Più facile allo stato attuale un arrivo al Girona (ottavo in Liga) o magari al New York City, o magari allo Yokohama Marinos oppure al Melbourne City. Tutto questo senza comunque ancora scartare un rinnovo con il Manchester City, che resta comunque opzione molto realistica. Ma con la Serie A e una proprietà così, sognare a Palermo non costerebbe nulla.