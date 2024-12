Sorteggio Mondiale per Club: male la Juve, ma l’Inter può sorridere

Inzaghi e Motta rappresenteranno l’Italia al Mondiale per Club che si aprirà negli Stati Uniti il prossimo 15 giugno 2025: ecco i gironi e le quattro fasce

Per le big italiane come per le altre in Europa sarà una stagione ancora più impegnativa del solito. In primis la nuova Super Champions League implica almeno due partite in più visto che con la classifica unica sono garantite otto gare, ovviamente con relativi introiti. Ma soprattutto ci sarà una coda ulteriore a fine stagione perché il 15 giugno 2025 partirà il nuovo Mondiale per Club, allargato a 32 squadre. Una competizione completamente cambiata che si concluderà il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

La rassegna americana coinvolgerà due squadre italiane, ovvero l’Inter e la Juventus. Per questo nei giorni scorsi la Figc ha dato il via libera, su richiesta presentata dalla Lega Serie A dopo che era stata già resa nota la disposizione ufficiale della Fifa, all’apertura di una finestra straordinaria di mercato dall’1 al 10 giugno. Una mini-sessione che servirà più che altro a Inter e Juve appunto. Stasera alle 19 (le 13 locali) ci sarà il sorteggio del calendario e gli accoppiamenti del torneo con Inzaghi e Thiago Motta in seconda fascia. Grande novità la questione diritti tv, visto che ieri è arrivata l’ufficialità che tutte le gare saranno visibili su Dazn, addirittura in chiaro quindi senza bisogno di abbonamenti.

Sorteggio Mondiale per Club, Inter e Juventus in seconda fascia: ecco le avversarie dei gironi

Il rischio concreto e serio per Inter e Juve è che incapperanno in un girone di ferro, visto che nella prima fascia ci sono le quattro migliori squadre della Uefa e le quattro top sudamericane. In attesa di quello ufficiale, noi di Calciomercato.it abbiamo fatto una simulazione del sorteggio sul nostro canale Youtube.

E anche in questo caso a Inter e soprattutto Juve è andata malino. Ad esempio i bianconeri sono finiti nel gruppo B insieme al Real Madrid e al Boca Juniors. A completare il girone invece l’Al Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti. Va meglio, decisamente, ai nerazzurri (anche grazie al miglior ranking) che nel gruppo F hanno pescato i brasiliani del Palmeiras dove gioca l’ex Lazio (ed ex pupillo di Inzaghi) Felipe Anderson. Con loro però anche Al-Hilal, al momento la squadra più forte in Arabia Saudita in cui milita ad esempio un altro ex Lazio e Inzaghi come Sergej Milinkovic-Savic. E poi l’Inter Miami di Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba. Per cui male la Juve nella prima e terza fascia, male all’Inter nella terza e quarta fascia. Passano le prime due di ogni girone, approdando agli ottavi di finale. Sorteggio che divide le 32 squadre in quattro urne da otto: nello stesso gruppo non possono capitare club appartenenti alla stessa federazione, ad eccezione di quattro che fanno parte dell’Uefa.

Ecco le quattro urne:

Teste di serie: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Urna 2: Chelsea, Borussia Dortmund, INTER, Porto, Atletico Madrid, JUVENTUS, Salisburgo, Benfica.

Urna 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Urna 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance Tunisi, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.