Scambio a gennaio tra Juve e Napoli: “Conte ha già risposto”

Il tecnico azzurro ha chiesto a De Laurentiis l’acquisto di un difensore nel calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli

Antonio Conte ha il dente avvelenato con l’ex Inter. E l’obiettivo non può che essere uno solo: scucirle lo Scudetto dal petto e rimetterlo sulle maglie del Napoli. In tal senso tanto potrebbe passare dal calciomercato di gennaio, da cui l’esigente salentino confida di avere almeno un nuovo difensore.

Conte non si fida di Juan Jesus, di fatto la prima alternativa a Rrahmani e Buongiorno. Ecco spiegata la richiesta di un difensore di spessore, pronto subito all’uso. In questi giorni è emerso, non a caso ma con un po’ di sorpresa, il nome di Danilo. Sì, proprio lui, il capitano della Juventus che non fa impazzire Thiago Motta e che ha il contratto in scadenza a giugno.

Ieri al ‘Gran Galà’ dell’AIC, Giuntoli ha chiuso alla cessione di Danilo a gennaio e ai diretti rivali – “Nessun contatto, ce lo teniamo stretto” – ma sappiamo bene che spesso e volentieri le sue sono bugie bianche. Un bluff. Pasquale Salvione del ‘Corriere dello Sport’, nel programma Napoli Zone in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, viene in nostro soccorso parlando di uno scambio che avrebbe provato a fare Giuntoli proprio con Danilo.

Salvione a Napoli Zone: “No allo scambio Danilo-Raspadori con la Juventus. Conte non vuole darlo”

Il Napoli ha respinto la proposta che avrebbe fatto Giuntoli. Quale? Danilo per Raspadori, con – evidentemente – l’aggiunta di una parte cash in favore del club di Aurelio De Laurentiis. “Il Napoli ha detto no alla Juventus per lo scambio tra Danilo e Raspadori – le esatte parole di Salvione a Napoli Zone – Il Napoli ritiene Raspadori incedibile e Conte non vuole darlo“.

“L’unico obiettivo del Napoli a gennaio sarà il difensore centrale – ha sottolineato Salvione in conclusione – Bisognerà capire se arriverà uno alla Danilo, a basso costo, oppure uno in prestito. O se il Napoli vorrà anticipare qualche colpo per la prossima stagione. Ma è complicato, perché le operazioni non sarebbero semplici. Poi magari si creano tante occasioni…”.