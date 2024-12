PAGELLE E TABELLINO MILAN-SASSUOLO 6-1: Power Reijnders, Chukwueze scatenato

I voti e il tabellino del match di Coppa Italia, valevole per gli Ottavi di finali . Ecco i migliori e i peggiori di San Siro

Tutto facile per il Milan di Paulo Fonseca, che dopo 24 minuti ha giĂ archiviato la pratica Sassuolo grazie a Reijnders, Chukwueze e Leao.

Poi nella ripresa arrivano anche le reti di Calabria, Mulattieri ed Abraham

Ecco i voti:

MILAN

Sportiello 5,5 – FLOP Dal 45′  Torriani 5,5 – Il Milan non riesce a mantenere la porta inviolata e un po’ è colpa anche del giovane portiere, poco reattivo sul tiro di Mulattieri. Con un volo plastico a sette dalla fine, poi, dice no a Volpato, migliorando leggermente la sua prestazione

Calabria 7

Tomori 5,5

Pavlović 7

Terracciano 6

Fofana 7 – Dal 45′ Musah 6

TOP Reijnders 8 – E’ ancora l’olandese a prender per mano il Milan. Tutti a chiedersi perchĂ© Fonseca l’avesse mandato in campo anche stasera, ma rinunciare al numero 14 è praticamente impossibile. Lui così risponde con la solita prestazione da centrocampista totale, sfornando un assist stupendo per il primo gol di Chukwueze e realizzando la settima rete stagionale, con un bolide imparabile. Dal 65′ Bartesaghi 6

Chukwueze 7,5

Loftus-Cheek 6,5 – Dal 45′ Pulisic 6

LeĂŁo 7 – Dal 45′ Okafor 6,5

Abraham 7,5

All. Fonseca 7,5

SASSUOLO

Satalino 5

Paz 4 – Dal 45′ Miranda 5,5

Odenthal 4

Muharemović 4

Pieragnolo 4 – Dal 67′ Thorstvedt s.v.

Iannoni 5

Obiang 5

Caligara 4,5 – Dal 67 Missori s.v

Volpato 5,5

Mulattieri 6,5 – Dall’80’ Â Toljan s.v.

Antiste 5 – Dall’80’ Kumi s.v.

All. Grosso 4

TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 6-1

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Musah, Pulisic; Camarda, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. A disp.: Moldovan, A. Russo; Miranda, Missori, Toljan; Boloca, D’Andrea, Ghion, Kumi, Thorstvedt; Berardi, LaurientĂ©, Moro, Pierini, F. Russo. All.: Grosso.

GOL: 12’ e 21′ Chukwueze (M), 18′ Reijnders (M), 24′ Leao (M), 55′ Calabris (M), 59′ Mulattieri (S), 62′ Abraham (M)

AMMONITI: 39′ Paz (S), 80′ Terracciano (M)

ESPULSI:

Arbitro: Bonacina di Bergamo.