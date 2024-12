Milan in scioltezza: poker e cambi immediati per Fonseca

Paulo Fonseca è pronto a sostituire subiti i tre calciatori titolari, Rafa Leao, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana già all’intervallo

Ci ha messo ventiquattro minuti il Milan di Paulo Fonseca ad archiviare la pratica Sassuolo agli Ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri sono così passati in vantaggio al 12esimo con Samu Chukwueze, trovando il raddoppio sei minuti dopo con una sassata di Tijjani Reijnders.

Poi ancora il nigeriano, tra gli osservati speciali di stasera, ha realizzato la doppietta personale, sfruttando un assist perfetto di Tammy Abraham. Altri sei minuti ed arrivato il poker di Rafa Leao. Il numero dieci rossonero, con l’ennesimo movimento da seconda punta, ha battuto Satalino con un destro potente, dopo il passaggio di Ruben Loftus-Cheek.

Milan-Sassuolo, tutto secondo i piani: Fonseca toglie i titolarissimi

Intorno al trentesimo così Paulo Fonseca, più che soddisfatto della prestazione della sua squadra – non può essere altrimenti – ha subito pensato ai cambi da fare.

A scaldarsi sono così andati Yunus Musah, Christina Pulisic e Noah Okafor. Si attende dunque lo scadere del primo tempo per un triplo cambio. Ad uscire dovrebbero Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana e Rafa Leao, di fatto gli unici titolarissimi di stasera. La scelta di mandare in campo l’olandese, il francese e il portoghese non era piaciuta per nulla ai tifosi, che avrebbero voluto un turnover totale in vista della sfida di venerdì sera contro l’Atalanta.

Ma ha avuto ragione Paulo Fonseca: i tre giocatori citati sono stati ovviamente decisivi. L’ex Monaco ha praticamente salvato un gol, rimediando ad un errore di Marco Sportiello. Reijnders, oltre alla rete, ha anche servito il passaggio decisivo per il primo centro di Chukwueze e Leao, come detto, ha trovato il poker che ha chiuso definitivamente il match.

Alla fine, invece, l’olandese è rimasto in campo, con Fonseca che ha lasciato negli spogliatoi Ruben Loftus-Cheek. E’ arrivato inoltre un quarto cambio con il giovane Lorenzo Torriani al posto di Marco Sportiello, che tornava titolare dopo un lungo stop.