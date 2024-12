Impressionati da Yildiz: così lo portano via dalla Juventus

Il numero 10 bianconero è l’obiettivo principale per il mercato estivo: i bianconeri ora devono resistere all’assalto

La maglia numero 10 è stata un’investitura ed un’assunzione di responsabilità allo stesso tempo. La Juventus ha scelto Yildiz per il proprio futuro e l’attaccante turco ha scelto il bianconero per consacrarsi al grande calcio.

Un’unione di intenti che deve ora essere confermata dai fatti in campo dove non si può dire certo che il 19enne stia deludendo. Tre gol e tre assist in campionato, una rete in Champions League e la sensazione che l’esplosione definitiva di Yildiz non sia poi così lontana. Le prestazioni del talento turco, capace di imporsi all’attenzione anche con la maglia della Nazionale di Montella, hanno rapito numerosi osservatori e c’è chi non ha intenzione di restare a guardare e vuole scipparlo alla Juventus.

Si tratta del Manchester United che ha scritto il nome di Yildiz in cima alla lista dei propri obiettivi per la prossima estate. I Red Devils hanno bisogno di trovare giovani a cui affidare il rilancio di una squadra che da troppi anni non è al vertice del calcio inglese e il 19enne bianconero può essere il profilo ideale.

Calciomercato Juventus, United su Yildiz: la risposta bianconera

Come riferisce l’edizione tedesca di ‘Sky Sport’, il Manchester United sarebbe rimasto impressionato da Yildiz e lo starebbe monitorando con particolare attenzione.

Il giovane turco è tra i principali obiettivi di mercato della formazione di Amorim in vista della prossima estate, anche se la trattativa non è semplice. Il calciatore, infatti, è legato fino al 2029 al club bianconero e, inoltre, non sembrerebbe intenzionato a lasciare la Juventus. Stessa posizione da parte della società italiana che punta molto sul 19enne e non appare disposta a sedersi a trattare, salvo offerte irrinunciabili.

Tutto comunque può succedere da qui alla prossima estate e molto dipenderà anche da quanto bene farà Yildiz in questa stagione. Dovesse davvero consacrarsi nell’élite del calcio europeo, le attenzioni dei suoi confronti saliranno, così come la sua valutazione e la voglia della Juve di tenerselo stretto. Il Manchester United è avvertito.