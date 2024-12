Calcio in tv, la svolta: la Serie B su Amazon Prime Video

Serie B in tv, nuova esperienza di visione per i tifosi con lo sbarco sull’emittente digitale: ufficializzato l’accordo con la Lega cadetta

Le emittenti televisive, satellitari e streaming cercano di allargare sempre più la propria offerta di contenuti, come sappiamo. Uno dei fattori importanti per attrarre nuovo pubblico è quello dei contenuti sportivi e in particolar modo di calcio, con una proposta che si fa sempre più diversificata tra i vari abbonamenti.

Sta cercando di espandere la possibilità di fruire dei propri contenuti anche il campionato calcistico di Serie B, che vuole aumentare il suo appeal rispetto agli ultimi anni e per certi versi ci sta riuscendo. Il grande equilibrio e le partite estremamente combattute in cadetteria rivestono una certa attrattiva non soltanto presso i tifosi delle squadre impegnate nel torneo, ma anche negli spettatori neutrali. Fondamentale, da questo punto di vista, il varo del canale di Lega, LaB Channel, ma soprattutto l’ufficializzazione dell’accordo di trasmissione con Amazon Prime Video, che allarga dunque in questo modo il proprio bouquet calcistico, che fa già riferimento ad alcuni appuntamenti come il big match di Champions League del mercoledì sera.

Serie B e Amazon Prime Video, come vedere le partite con l’abbonamento: tutti i dettagli

LaB Channel sbarca ufficialmente su Amazon Prime Video quest’oggi, 3 dicembre. Le partite saranno visibili per tutti gli abbonati a partire dal prossimo weekend di campionato, valido per la sedicesima giornata, con Juve Stabia-Sudtirol prima partita del palinsesto, venerdì sera a partire dalle ore 20.30.

La fruizione dei contenuti di LaB Channel sarà molto semplice. Sia che si sia già clienti Amazon Prime, oppure si proceda alla sottoscrizione di un abbonamento da zero, basterà aggiungere al proprio pacchetto i contenuti del canale. Una grande svolta per il campionato cadetto e per tutti gli appassionati, che avranno una nuova opportunità di seguire da vicino le evoluzioni di uno dei tornei calcistici più incerti per eccellenza, con verdetti che rimangono spesso e volentieri in bilico fino alla fine.