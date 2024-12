Roma sfortunata, l’Atalanta passa e sogna: la Dea è da scudetto

La formazione di Gasperini espugna anche l’Olimpico e si riporta ad una lunghezza dal Napoli: per Ranieri seconda sconfitta

L’inizio è tutto dedicato ad Edoardo Bove: il pre-gara di Roma-Atalanta è scandito dalle emozioni e dalla solidarietà e dal sostegno che la squadra giallorossa e tutto l’Olimpico mandano al centrocampista dopo il malore in Fiorentina-Roma.

La parola passa poi al campo e ad avere la meglio è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non la versione migliore della formazione nerazzurra che soffre contro una squadra ben messa in campo da Ranieri. I giallorossi pagano però dazio alla sfortuna tra infortuni (Hummels e Cristante) occasioni sprecate e deviazioni decisive (quella di Celik ha portato al gol di de Roon).

Nel primo tempo è Paredes a mettere paura a Carnesecchi con una conclusione sulla quale il portiere riesce ad arrivarci. Poco dopo tocca a Kone andare al tiro, ma la palla esce di poco. L’Atalanta si vede con Lookman: ma il suo gol è annullato per fuorigioco. Nella ripresa è ancora la Roma ad iniziare meglio con Dovbyk che manca di un soffio la deviazione davanti a Carnesecchi.

Roma-Atalanta 0-2: marcatori e classifica

Gasperini decide di tirare fuori Retegui e la Dea dopo qualche minuto passa in vantaggio. Azione prolungata dei bergamaschi, la palla arriva a de Roon: conclusione deviata da Celik e Svilar battuto.

La Roma perde Hummels ma non si rituffa in avanti e Mancini fallisce la palla del pareggio su cross di Saelemaekers. Nel finale entra anche Zaniolo ed arriva il gol dell’ex: è il 2-0 che chiude le ostilità, fa precipitare sempre più giù la Roma e lancia l’Atalanta sempre più in corsa per lo scudetto. Il Napoli è solo ad un punto, per la Dea il tricolore non è più soltanto un sogno.

ROMA-ATALANTA 0-2: 69′ De Roon (A), 89′ Zaniolo (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32 punti, Atalanta 31, Inter*, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino e Parma 15, Cagliari e Genoa 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno