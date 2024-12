Ranieri fa i complimenti alla Roma: “Ingabbiata l’Atalanta, i tifosi hanno capito”

Il tecnico dei giallorossi commenta la sconfitta rimediata contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni nel post gara

Ritorno all’Olimpico amaro per Claudio Ranieri. Al debutto casalingo della sua terza avventura alla Roma, il tecnico incassa la seconda sconfitta consecutiva contro l’Atalanta.

Nel post gara a ‘Dazn’ commenta così il match: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Giocavamo contro una squadra che gioca a meraviglia, siamo riuscita ad ingabbiarla e a rispondere colpo su colpo. Poi non avevo cambi e abbiamo perso per due autogol. Continuando così faremo bene, non dobbiamo arrenderci e sono super contento di quel che stanno facendo i ragazzi. Mi stanno seguendo e la cosa bella è stato l’applauso finale del pubblico: i tifosi hanno capito che la squadra sta lottando”.

HUMMELS E CRISTANTE – “Subito non si può dire. Hanno sentito un fastidio alla schiena e ai muscoli, vediamo domani come stanno. Se mi avessero avvertito prima che Hummels poteva uscire, avrei potuto non fare certi cambi”.

Roma-Atalanta, Ranieri: “Dybala eccellente”

PANCHINA – “Ciò che succede a Trigoria non lo sapete. Dybala non ha ancora fatto un allenamento completo, oggi per me che lo so ha fatto una prestazione eccellente. Dovbyk mi ha detto che non sapeva se ce la faceva: quello che mi ha dato è stato grandioso. Loro sono un orologio che funziona alla perfezione, noi ci stiamo attrezzando”.

CALENDARIO – “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per aver passato un trittico di partite difficilissime, le prossime saranno ancora più difficile. Nel calcio italiano nessuno ti regala nulla”.