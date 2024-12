Milan, Loftus-Cheek si è smarrito: due soluzione per l’addio

Il centrocampista sta faticando parecchio con Paulo Fonseca. L’inglese ha ormai perso il posto da titolare e una cessione è sempre più possibile

Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana sono diventati i titolari inamovibili del Milan di Paulo Fonseca. L’olandese e il francese, non proprio due mediani, sono riusciti ad adattarsi nel modulo del tecnico portoghese, diventandone due pedine fondamentali.

L’ex Lille non ci rinuncia mai e anche nell’ultima partita, contro l’Empoli, hanno fatto la differenza. Sono dunque loro i padroni della mediana del Diavolo, ma tra i centrocampisti, nell’ultimo periodo, anche Yunus Musah è iniziato ad essere un imprescindibile. L’americano è ormai diventato l’uomo della fascia destra, tornando così più che utile al Milan. Chi, invece, sta faticando terribilmente ad adattarsi al modo di giocare di Paulo Fonseca, è Ruben Loftus-Cheek. L’inglese è il lontano parente di quello ammirato lo scorso anno, con Stefano Pioli. Il tecnico di Parma lo aveva messo al centro del villaggio, tanto da permettergli di arrivare in doppia cifra. Oggi in posizione di trequartista agisce Christian Pulisic, ma l’inglese ha comunque giocato molto lì, senza fortune. Ha fatto anche peggio quando ha preso il posto di uno tra Fofana e Reijnders in posizione più bassa.

Futuro Loftus-Cheek, tra Premier League e Pioli

Loftus-Cheek appare, dunque, sempre più ai margini del progetto rossonero, anche se Fonseca lo sta coinvolgendo in tutti modi. Il fatto, però, che non sia più una prima scelta, potrebbe presto portarlo a prendere in considerazione un addio nel nuovo anno.

Il Milan lo valuta 30/35 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi anche di qualcosa meno. Facile così pensare che per Loftus-Cheek possa esserci un ritorno in Premier League: attenzione dunque a club di metà classifica come il Nottingham Forest, ma anche all’Aston Villa e al West Ham, pronte a corteggiare il centrocampista londinese di 28 anni.

Oltre ad un possibile ritorno a casa, Loftus-Cheek, potrebbe valutare anche un’altra ipotesi. Oggi è poco propenso a sposare tale progetto, ma dall’Arabia Saudita iniziano a farsi sempre più insistenti le voci che vogliono il calciatore all’Al-Nassr. Stefano Pioli, che lo ha fatto rendere al meglio, con dieci gol in stagione, è ovviamente pronto ad accoglierlo a braccia aperte.