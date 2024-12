Malore Bove, parla il medico: “Ritorno in campo? Impossibile sbilanciarsi”

Giuseppe Capua ha parlato della situazione del centrocampista della Fiorentina: nessuna previsioni su se e quando potrà riprendere l’attività

La grande paura è passata. Edoardo Bove è sveglio e vigile, come comunicato dalla Fiorentina con una nota ufficiale diramata nel primo pomeriggio.

Il centrocampista è ancora ricoverato all’ospedale Careggi, dove è stato trasportato dopo il malore che lo ha colpito nel corso di Fiorentina-Inter. Nel comunicato del club viola si spiega che il calciatore è stato risvegliato ed estubato questa mattina ed ha parlato con famiglia, allenatore e compagni di squadra.

Intanto ci si interroga su quel che è accaduto e su come è possibile che ragazzi controllati in maniera costante e meticolosa possano vivere quanto successo a Bove. Ne ha parlato anche Giuseppe Capua, medico sportivo e responsabile antidoping della Figc, intervistato da ‘abruzzo.cityrumors.it’, raccontando di come fondamentale sia stato l’intervento di Cataldi: “Quando ci sono queste manifestazioni, si serrano i denti e c’è il rischio di non riuscire a portare avanti la respirazione – ha affermato il dottore – . Cataldi ha fatto la cosa più intelligente in quel momento: ha aperto la bocca di Bove, permettendogli di tornare a respirare”.

Capua commenta anche le ipotesi che il malore possa essere scatenato da uno scontro avuto poco prima da Bove: “Se ogni scontro fosse così nocivo, sarebbe un problema. Io mi auguro davvero di no”.

Fiorentina, Capua su Bove: “Presto per fare previsioni”

Il medico sportivo continua nella sua disamina e si sofferma sulla rigidità dei controlli medici sportivi in Italia.

“Noi siamo stati accusati di essere stati troppo severi e pignoli – le dichiarazioni di Capua -. Ma ben venga la pignoleria e la severità, se si trattano argomenti seri come quelli legati alla salute”. Infine, il medico non si è sbilanciato su se e quando tornerà in campo Bove: “Ci sarà una grande cautela e il calciatore dovrà sottoporsi a percorsi specifici per fare delle valutazioni più precise. Tra un pò di tempo lo scenario potrà essere più chiaro, ma oggi è impossibile sbilanciarsi su previsioni di questo tipo”.

Intanto, in merito al malore di Bove Filippo Spiezia, procuratore di Firenze, ha affermato che stanno seguendo l’evolversi della vicenda per valutare l’eventuale apertura di un fascicolo.