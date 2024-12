Lautaro e la doppietta scudetto-Champions: “L’Inter ha una mentalità vincente” | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Il capitano della formazione nerazzurra ha parlato degli obiettivi stagionali a margine del Gran Galà del Calcio

L’Inter è la grande protagonista di premi del Gran Galà del Calcio. A margine della cerimonia di consegna, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Bove – “C’era tanta angoscia e preoccupazione, è stato un momento brutto da vivere. Fortunatamente Bove adesso sta bene. Ho sentito i miei connazionali argentini della Fiorentina, insieme a mister Palladino, e ci hanno ringraziato per il gesto che abbiamo fatto. Per noi la partita era finita lì, la cosa più importante era la salute di Edoardo in questo momento. Gli mando un forte abbraccio, spero si riprenda presto”.

Recupero Fiorentina-Inter – “In questo momento non ci pensiamo, dobbiamo guardare di partita in partita. Non conosciamo ancora la data, sappiamo che il calendario è molto fitto e noi dobbiamo adeguarci a tutto come stiamo facendo. Come dicono in tanti si gioca troppo, ma noi ci adeguiamo perché è il nostro lavoro e il nostro compito è quello di scendere in campo per dare sempre il massimo”.

Inter, Lautaro Martinez: “Dobbiamo alzare il livello ogni giorno”

Obiettivo Champions: “Per fare meglio dobbiamo alzare il livello ogni giorno, in ogni allenamento. Tutti dobbiamo spingere al massimo perché è questa l’unica maniera per crescere. La scorsa stagione è stata bellissima, di grandi soddisfazioni perché abbiamo vinto la seconda stella che era l’obiettivo principale. Scudetto e Champions? Nello spogliatoio si parla sempre perché siamo gli stessi dello scorso anno, con l’aggiunta di altri quattro ragazzi che ci stanno dando una grandissima mano. Fin dal primo giorno che sono entrati nello spogliatoio hanno capito che la mentalità dell’Inter è sempre quella di vincere. Il nostro obiettivo è portare più trofei possibili all’Inter, come abbiamo fatto negli ultimi anni”.