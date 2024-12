PAGELLE E TABELLINO PARMA-LAZIO 3-1: Man-Delprato decisivi. Gila-Rovella errori capitali

Pagelle e tabellino di Parma-Lazio, match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

PARMA

Suzuki 7

Delprato 7

Balogh 6

Leoni 6,5. Dal 71′ Hainaut 6

Valeri 5

Keita 6. Dal 46′ Estevez 6

Sohm 6

Man 7

Haj 6,5. Dal 71′ Camara 6

Cancellieri 5,5. Dall’81’ Benedyczak sv

Bonny 6,5. Dal 46′ Charpentier 6,5

All: Pecchia 6,5

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6. Dall’81’ Marusic sv

Gila 5

Romagnoli 6

Pellegrini 6,5

Guendouzi 6

Rovella 5,5. Dall’89’ Noslin sv

FLOP Isaksen 5: gli errori decisivi non sono i suoi, ma di Gila e Rovella. Però la sua prestazione è completamente da rivedere. Sbaglia troppe decisioni, troppe scelte, troppe giocate, ha una chance senza portiere ma appoggia il pallone invece di ‘sfondare’ la porta. Da quella parte manca sempre qualcosa di importante alla Lazio e rischia di diventare pesante. Gila invece gioca una super partita nel primo tempo, la palla persa che spalanca al raddoppio ducale è imperdonabile. Allo stesso modo l’erroraccio di Rovella sul vantaggio di Man, in compartecipazione. Dal 65′ Tchaouna 5,5

Dele-Bashiru 6. Dal 46′ Pedro 6

Zaccagni 6,5

TOP Castellanos 7: spesso a lottare completamente solo contro due otre avversari, ma lui non si perde mai d’animo, non arretra di un millimetro e anzi alza il livello di sacrificio, di attenzione, di qualità tecnica. Trova un super gol, in netto fuorigioco. Poi ne fa un altro da grande attaccante d’area, per poco fornisce un assist clamoroso a Tchaouna. E l’atteggiamento è sempre top.

All: Baroni 6,5

FLOP Arbitro: Luca Zufferli 4,5: prestazione pessima del direttore di gara. Il gol annullato alla Lazio dopo 3 minuti lascia tantissimi dubbi, almeno. Senza contare che un contatto già valutato in diretta è stato oggetto di chiamata del Var, per cui non si poteva trattare di un ‘chiaro ed evidente errore’. Ancora una volta il rispetto del protocollo risulta aleatorio e totalmente lasciato al caso. Sul rigore difficile stabilire la verità, dai replay messi a disposizione in tv il contatto tra Zaccagni e Keita sembra effettivamente non esserci. Poi malissimo nella gestione dei cartellini gialli, nel controllo della partita e di determinate dinamiche. Nel finale poteva mancare anche un rosso a Rovella.

Il tabellino di Parma-Lazio 3-1

Marcatori: 6′ Man (P) 53′ Haj Mohamed (P), 80′ Castellanos (L), 90’+1 Delprato

Ammoniti: Rovella (L), Keita (P), Gila (L), Bonny (P), Estevez (P), Castellanos (L)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni (71′ Hainaut), Valeri; Keita (45′ Estevez), Sohm; Man, Haj (71′ Camara), Cancellieri; Bonny (45′ Charpentier).

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Benedyczak, Almqvist, Hainaut, Camara, Coulibaly, Hernani, Mihaila, Di Chiara.

All: Pecchia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen (65′ Tchaouna), Dele-Bashiru (45′ Pedro), Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Noslin, Tchaouna, Marusic.

All: Baroni.

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine); Assistenti: Rossi C. – Vecchi; IV ufficiale: Chiffi; V.AR..: Massa; A.V.A.R.: Paterna