Il nuovo Kane per la Juve: conferme dall’Inghilterra

Nuovi rumors sull’attaccante per i bianconeri: anche dall’Inghilterra arrivano conferme sul “nuovo Harry Kane”. L’indiscrezione e tutti i dettagli

La dirigenza della Juventus è già al lavoro in vista del calciomercato invernale. Al netto delle dichiarazioni pubbliche di Giuntoli, il club bianconero sta valutando anche un nuovo attaccante alla luce dell’emergenza in rosa.

A TiAmoCalciomercato.it, in onda come sempre sul canale youtube di Calciomercato.it, lo scout Michele Fratini ha ‘consigliato’ ai bianconeri il nome di Liam Delap, giovane attaccante inglese di origini irlandese acquistato in estate dall’Ipswich Town dal Manchester City per meno di 20 milioni di euro.

Nei primi mesi di Premier League, il 21enne ha già realizzato 6 gol in 13 partite. Nuove conferme arrivano proprio dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, infatti, la dirigenza della Juventus avrebbe già visionato diverse volte il giocatore e potrebbe muoversi per la sua firma nelle prossime sessioni di mercato. C’è però da tenere d’occhio l’eventuale concorrenza del Manchester City, che si è garantito il diritto di riacquisto del cartellino di Delap. Il centravanti è cresciuto nelle giovanili dei Citizens e potrebbe così tornare alla base.

Calciomercato Juve, conferme su Delap: i bianconeri sul “nuovo Kane”

“La Juve dovrebbe prenderlo. Figlio d’arte, è un attaccante che fa reparto da solo. Si appoggia anche al centrocampo e segna tanto, poi ha grande struttura fisica. Ne sono convinto, sarà il futuro Harry Kane”. Così Michele Fratini aveva parlato a TiAmoCalciomercato.it. La rivelazione del talent scuot trova ora conferme in Inghilterra.

I bianconeri sarebbero in corsa per il talento dell’Ipswich, ma sul suo cartellino c’è sempre l’ombra del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola potrà riacquistare Delap, bruciando così la concorrenza di tutte le eventuali pretendenti. Anche la dirigenza della Juventus è già avvisata. Il suo nome, però, trova sempre più conferme anche dall’Inghilterra in orbita bianconera.