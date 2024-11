Venezia, altra sconfitta e ultimo posto: Di Francesco sempre più in bilico

Ancora una sconfitta per il Venezia: quarta sconfitta consecutiva per la formazione lagunare che perde anche sul campo del Bologna

Ora rischia seriamente di traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex Roma rischia di essere esonerato dopo la sconfitta maturata al Dall’Ara.

Il copione si ripete in casa Venezia. Ancora una volta la squadra di Eusebio Di Francesco è uscita sconfitta dalla trasferta di Bologna. Si è trattato del quarto ko consecutivo per la squadra lagunare che ormai da settimane deve fare i conti con risultati negativi anche se a fronte di prestazioni positive. Ad onor del vero, nella partita del Dall’Ara la formazione arancioneroverde ha faticato di più rispetto alle ultime uscite, creando meno occasioni e – soprattutto – concedendo molte più occasioni in una partita il cui risultato sarebbe potuto essere più rotondo.

I gol realizzati da Ndoye (quest’ultimo autore di una doppietta) e Orsolini hanno condannato a un’altra sconfitta il Venezia, ora ultimo in classifica e con il distacco dalla zona salvezza che potrebbe aumentare ancora di più nelle prossime ore, dato che devono ancora scendere in campo Genoa, Lecce e Parma. Ecco perché ora la panchina di Eusebio Di Francesco traballa come non mai.

Venezia, Di Francesco a rischio esonero: le ultime

Come appreso nelle scorse ore dalla redazione di Calciomercato.it, a far scattare un primo campanello d’allarme in casa Venezia era stata la sconfitta interna nello scontro diretto contro il Lecce di Marco Giampaolo nel posticipo del lunedì della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

La società sperava in un inizio di stagione meno complicato ma fino a questo momento non ha preso in considerazione la possibilità di esonerare Eusebio Di Francesco. Dopo la partita di questa sera, però, la posizione del tecnico ex Roma ed Hellas Verona è inevitabilmente più in bilico. La settimana prossima il Venezia affronterà il Como in un altro cruciale scontro salvezza e in caso di risultato negativo la fiducia della società nei confronti di Eusebio Di Francesco potrebbe ulteriormente ridurre.

Nel caso in cui la panchina di Di Francesco dovesse saltare, i candidati alla sostituzione sarebbero i vari Leonardo Semplici, Walter Mazzarri, Giuseppe Iachini e Davide Ballardini.