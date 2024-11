Inter, grandissime manovre in attacco: Marotta punta il diamante del Real | VIDEO CM.IT

I nerazzurri sono pronti a scatenarsi in attacco: oltre a David c’è enorme interesse per un campioncino che sta facendo grandi cose

L’Inter scende in campo in casa della Fiorentina nel match più interessante e affascinante, anche per questioni di classifica, della 14esima giornata di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto tra due squadre a pari punti, con i nerazzurri che però sono attesi a uno sprint importante dopo un inizio altalenante in campionato.

L’obiettivo è confermarsi sicuramente sul tetto d’Italia, anche se il sogno e probabilmente anche la reale ambizione di questa stagione è quella di sollevare la Champions League. Nel frattempo la società continua in un determinato percorso di rinnovamento e ringiovanimento, con riflessioni importanti anche sui giocatori attualmente in rosa. Verosimilmente i prossimi due colpi sul mercato, più in estate che a gennaio, saranno un centrale difensivo e almeno un attaccante che prenda il posto di Correa e Arnautovic. Con Thuram da considerare a rischio in caso di offerte monstre. Il pallino resta sempre Jonathan David, che comunque comporterebbe costi importanti tra commissioni e ingaggio. Senza contare la concorrenza di Premier, Juve, Barcellona e Bayern Monaco. Ma c’è un altro nome che stuzzica parecchio Marotta e Ausilio: si tratta di Nico Paz del Como, su cui però il Real Madrid mantiene il controllo.

L’Inter su Nico Paz, Bergomi: “Piace tantissimo”. La situazione tra Como e Real Madrid

A rivelarlo è il giornalista e opinionista Fabio Bergomi durante ‘Inter Zone’, il contenuto a tinte nerazzurre del canale Youtube di Calciomercato.it: “A me piace Nico Paz e piace anche tantissimo all’Inter, che è molto interessata anche a Belahyane del Verona. E poi dico occhio a Ismajli, ma anche la Juve ha fatto passi importanti”.

L’argentino è il nuovo fenomeno della Serie A, una grande scommessa di Fabregas e di tutta la proprietà che lo ha acquistato per 6 milioni di euro dal Real Madrid per il grande sbarco in Serie A. I Blancos, però, mantengono addirittura il 50% sulla futura rivendita ma soprattutto hanno inserito una clausola che gli permette di riacquistare Nico Paz se lo vorranno. Per cui, sostanzialmente, hanno ancora il controllo del classe 2004. Che intanto ha già stregato tutti con le sue giocate e delle prestazioni sempre di alto livello. A cui si aggiungono 4 assist e 1 gol, oltre alle convocazioni ormai fisse – con tanto di esordio – con la nazionale argentina campione del mondo. Il prezzo sta già lievitando e il 50% al Real complica tutto ancora di più, con Florentino Perez che diventerà un interlocutore concreto per il futuro del giovane della cantera madrilena. Ma intanto l’Inter ha acceso i radar su Nico Paz.