Gabbia crede nello Scudetto: “La maglia ce lo impone. Hernadez? Ecco cosa posso dirvi”

Le dichiarazioni del centrale italiano in conferenza stampa al termine del match di campionato contro l’Empoli

E’ un Milan diverso con Matteo Gabbia in campo. Il difensore italiano, rientrato contro la Juventus, dopo l’infortunio, continua, infatti, a fare la differenza.

Contro i bianconeri, il Diavolo era rimasto con la porta inviolata e stasera, anche contro l’Empoli, è successo lo stesso. Non può certo essere un caso. Paulo Fonseca e tutto il mondo rossonero, dunque, si godono il proprio difensore, sempre più leader del Milan.

Al termine della gara, contro i toscani, ha così parlato proprio il giocatore, che in settimana ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2029: “Il rinnovo mi rende contento – afferma Gabbia in conferenza stampa -; Sapete bene quanto ci tenessi e per questo non posso che ringraziare il Milan. Oggi bisognava dare continuità a questa settimana davvero bella. Equilibrio con Musah? Quando giochiamo così abbiamo una solidità diversa rispetto ad altre volte, ma è capitato che giocando in un’altra maniera, abbiamo comunque trovato equilibrio. La verità è che la cosa importante è che gli attaccanti diano una mano, agevolandoci la vita dietro”.

Gabbia crede ancora nello Scudetto: “Abbiamo la possibilità di rendere questa stagione importante e speciale. La nostra maglia ci impone di vincere tutte le partite, anche se non sarà facile”.

Milan-Empoli, Gabbia esalta Camarda: “E’ speciale”

Anche Matteo Gabbia è chiamato a parlare di singoli. La domanda è su Francesco Camarda, che anche stasera ha messo minuti nelle gambe, entrando a sei dalla fine:

“Francesco è molto forte, anche oggi è entrato, ha provato la rovesciata, lo fa perché è speciale. Noi dobbiamo proteggerlo e farlo stare tranquillo. Tutto verrà e noi ce lo coccoliamo”.

Una battuta infine su Mike Maignan e Theo Hernandez, che potrebbero essere i prossimi a rinnovare: “Mi auguro che possano rimanere con noi, posso dirvi che sono felici di stare qui”.