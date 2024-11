DIRETTA Serie A, Como-Monza 0-0 | Colpo di testa di Nico Paz alto LIVE

Si apre il sabato della quattordicesima giornata del campionato di Serie A con il derby lombardo tra il Como e il Monza

Dopo l’anticipo del venerdì tra il Cagliari e il Verona, la prima valida di questo sabato, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, vede scendere in campo, in uno dei tanti derby della Lombardia della stagione, il Como e il Monza.

I padroni di casa, guidati in panchina da Cesc Fabregas, si presentano a questo importante appuntamento dopo la sconfitta, la quarta nelle ultime cinque partite, patita tra le mura amiche contro la lanciatissima Fiorentina di Raffaele Palladino patita nel turno precedente. La vittoria manca, ormai, da molto tempo: gli ultimi tre punti conquistati dai lariani restano quelli contro il Verona di Paolo Zanetti di due mesi fa, il 29 settembre. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta sono reduci dall’importante pareggio ottenuto sul campo del Torino di Paolo Vanoli, mentre l’ultima conquista dell’intera posta in palio risale al 21 ottobre scorso: 3-0, sempre i gialloblu veneti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-MONZA

COMO (4-2-3-1): Reina; Kempf, Goldaniga, Van Der Brempt, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

MONZA (3-4-2-1): Turati; Marì, Caldirola, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Cagliari** 14, Roma 13, Lecce, Parma e Verona** 12, Genoa 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più