Zirkzee, la Juventus e il terzo incomodo: frenata improvvisa per i bianconeri

Per Joshua Zirkzee alla Juventus, non arrivano notizie confortanti: il club torinese spiazzato da una improvvisa novità

Attaccante cercasi, disperatamente, per la Juventus, in vista della prossima sessione di mercato. Il club bianconero, sulle sue necessità nel reparto avanzato, ha per ora minimizzato, attendendo il rientro di Vlahovic a breve e quello di Milik entro il mese di dicembre, per ovviare alle carenze del momento nella slot del centravanti. Ma è molto probabile che si proverà a cogliere le occasioni che dovessero presentarsi, per qualche rinforzo in prima linea. Con un nome che continua a resistere, quello di Joshua Zirkzee.

Non è un mistero per nessuno che a Torino Thiago Motta lo riabbraccerebbe volentieri, rappresentando quel tipo di attaccante ideale per lui. E lo stesso giocatore, che al Manchester United sta vivendo una avventura a dir poco complicata, potrebbe essere più che tentato di cambiare aria in generale e, nello specifico, tornare in Serie A dove tanto bene ha fatto nel recente passato.

Si attendono interessanti sviluppi di mercato, da questo punto di vista. Sottotraccia, la Juventus proverà a convincere il Manchester United a lasciare andare l’olandese a condizioni di favore. Ma il gioco degli intrecci sul mercato dei bomber può sfavorire i bianconeri nella loro corsa.

Manchester United scavalcato per Gyokeres: Zirkzee può restare da Amorim

Ruben Amorim, appena arrivato allo United, ha un oggetto del desiderio ben preciso, e anche questo non è un mistero. Tuttavia, appare complicato, per i ‘Red Devils’, portare Viktor Gyokeres ad Old Trafford. Anzi, la concorrenza sarebbe in corsia di sorpasso.

Lo svedese, bomber dello Sporting che con Amorim ha fatto faville, secondo ‘Team Talk’ in Inghilterra è stato messo nel mirino con decisione dal Psg, che ne avrebbe fatto il suo primo obiettivo. Anche i francesi hanno bisogno di un centravanti di grande livello e punterebbero tutto su di lui. Per non parlare dell’intromissione del Newcastle, che in caso di cessione di Isak avrebbe le risorse necessarie per tentare il colpaccio. La Juventus, nel frattempo, osserva, interessata e preoccupata al tempo stesso.