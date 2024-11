Maxi penalizzazione dopo l’Europa League: -21 punti, cambia la classifica | UFFICIALE

Un totale di quarantadue punti di penalizzazione nel giro di pochi mesi: lo storico club rischia di sparire per sempre dal calcio che conta

Arriva un’altra maxi penalizzazione che cambia la classifica del campionato: dopo l’Europa League una mazzata clamorosa per la storica compagine calcistica.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo – ormai da un anno – in Olanda. Il Vitesse, storica società calcistica olandese di Arnhem, sta vivendo una situazione davvero drammatica sotto il profilo sportivo. La società fondata 1892, una delle più antiche del calcio olandese ed europeo, vanta anche la vittoria di una coppa olandese conquistata appena sette anni fa, oltre a diversi importanti piazzamenti in campionato, compresi due secondi posti e un terzo posto. E solo tre anni fa il Vitesse è arrivato in finale di Coppa d’Olanda, perdendo contro i pluripremiati campioni dell’Ajax. Inoltre, nelle ultime stagioni aveva giocato anche in Europa e Conference League, strappando anche un pareggio all’Olimpico contro la Roma di Mourinho il 17 marzo di due anni fa.

Oggi, invece, il club di Arnhem vive una situazione tutt’altro che rosea. Nella passata stagione è retrocesso dalla Eredivisie e nelle scorse ore ha ricevuto una maxi penalizzazione di 21 punti in classifica per non aver soddisfatto i requisiti di licenza che hanno portato il comitato delle licenze a sanzionare il club, già reduce da altre pesanti penalizzazioni. In una nota si legge che “il Vitesse ha ricevuto dalla Commissione Licenze della KNVB una penalizzazione di 21 punti per non aver rispettato diversi requisiti di licenza. Il totale della penalizzazione è il risultato di quattro sanzioni”.

Maxi penalizzazione in classifica, il Vitesse perde 42 punti in un anno

Quella arrivata nelle scorse ore, infatti è la terza penalizzazione nell’arco di un anno per il Vitesse che già lo scorso aprile si era visto sanzionare con una penalizzazione di 18 punti in classifica che ha determinato così la retrocessione in Erste Divisie, la seconda divisione olandese.

Successivamente, all’inizio della stagione in corso, il Vitesse è stato sanzionato con un altro -6 in classifica al quale si aggiunge il -21 delle scorse ore per un totale di quarantadue punti in meno in classifica in meno di un anno.

Una situazione, quella del Vitesse, precipitata a febbraio, quando la federazione calcistica olandese ha bloccato la cessione delle quote societarie a Common Group, società di investimento americana che non avrebbe dimostrato di avere capitale azionario e di essere supportato da investitori. Inoltre, non sarebbero state fornite informazioni in merito ai fondi del Common Group. Poi l’imprenditore Guus Franke ha provato ad evitare il baratro del fallimento la scorsa estate, ma la trattativa non è andata in porto.