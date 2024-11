Inter, tegola per Inzaghi: altro infortunio

La squadra nerazzurra potrebbe dover rinunciare ad un altro calciatore dopo aver perso Pavard in Champions: le ultime

Dopo aver perso Pavard e in attesa di capire se potrà contare su Acerbi e Frattesi, Simone Inzaghi vede assottigliarsi la lista dei disponibili in vista di Fiorentina-Inter.

Non è certa, infatti, la presenza allo stadio Franchi di Carlos Augusto: il terzino brasiliano è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare che ha spinto lo staff medico a tenerlo a riposo oggi. Domani la squadra tornerà ad allenarsi e saranno valutate le condizioni del calciatore: si capirà così se partirà con il resto dei compagni per Firenze oppure sarà risparmiato e resterà a Milano per evitare uno stop più lungo.

La stessa incertezza che accompagna anche la presenza di Acerbi e Frattesi. Entrambi out contro il Lipsia in Champions League, quest’oggi si sono allenati in parte con il gruppo e appaiono in miglioramento. Anche in questo caso la decisione finale sarà presa domani, dopo l’allenamento che precederà la partenza direzione Toscana.

Fiorentina-Inter, non solo Carlos Augusto: tre dubbi per Inzaghi

Oltre a Carlos Augusto, ci sono almeno altri due dubbi per Inzaghi e riguardano, come detto, la disponibilità di Acerbi e Frattesi, anche loro alle prese con fastidi di natura fisica.

Non ci sarà sicuramente invece Pavard: la distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, terrà fuori causa il francese per circa tre settimane. L’ex Bayern Monaco dunque, oltre alla partita contro la Fiorentina, non giocherà contro Parma e Lazio, così come salterà la sfida Champions contro il Bayer Leverkusen.

Il ritorno è previsto intorno poco dopo la metà di dicembre. A Firenze, intanto, dovrebbe far il ritorno in campo da titolare in campionato Lautaro Martinez, assente contro il Verona per influenza. L’argentino è stato appena escluso dai premi FIFA, una scelta che ha fatto infuriare la società che ha manifestato la sua insoddisfazione con il presidente Marotta che ha rilasciato una dichiarazione parlando di sorpresa e delusione per l’assenza del toro tra i candidati al The Ben Man Player della Fifa.