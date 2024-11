Gol e infortunio: niente Fiorentina-Inter

Il giocatore si è accasciato per terra dopo aver segnato. Difficile pensare ad una sua presenza per la partita di domenica sera a Firenze

Domenica 1 dicembre andrà in scena lo scontro d’alta classifica tra la Fiorentina e l’Inter. La squadra di Raffaele Palladino, vera grande rivelazione della stagione, è così pronta ad ospitare al Franchi gli uomini di Simone Inzaghi.

Una sfida che metterà difronte due team che sono appaiati a 28 punti, come Lazio e Atalanta, uno in meno del Napoli capolista. Al match, che avrà inizio alle ore 18.00 e che sarà valevole per la quattordicesima giornata, non prenderà parte l’infortunato Pavard, oltre che Christensen e Richardson. I tre citati, però, potrebbero non essere gli unici a dare forfait.

Fiorentina-Inter, problemi per Palladino: si ferma Quarta

La notizia è arrivata in serata: a fermarsi è stato Martinez Quarta, tornato titolare contro i ciprioti del Paphos. Il calciatore argentino, autore del gol del momentaneo 3 a 1, si è fermato pochi secondi dopo.

Il numero 28 si è accasciato per terra, accusando dei problemi alla gamba destra. Dopo l’intervento dei sanitari, Raffaele Palladino ha così ordinato il cambio, facendo entrare Rubino per gli ultimi 15 minuti di gioco di una partita davvero ricca di gol.

A sbloccare la partita era Kouame su iniziativa del solito scatenato Dodo. Il raddoppio è poi arrivato al 53esimo, con un autogol di Goldar. Il difensore dei ciprioti, nel tentativo di anticipare Kouame, ha battuto il proprio portiere. Jairo per il Paphos l’ha poi riaperta, prima del tre a uno di Martinez Quarta. Il gol dell’argentino, però, non è stato l’ultimo, visto che all’87’ c’è stato il centro di Jaja dopo un errore in impostazione di Terracciano.