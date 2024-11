DIRETTA Europa League, Lazio-Ludogorets: formazioni UFFICIALI LIVE

In grande salute, la squadra capitolina ospita i bulgari allo Stadio Olimpico per conservare la vetta della classifica in Europa League

Prima a punteggio pieno dopo quattro giornate, la Lazio va a caccia del pokerissimo davanti ai propri tifosi contro il Ludogorets. Una vittoria contro i bulgari rappresenterebbe un enorme passo in avanti verso la conquista della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League come una delle prime otto squadre del maxi girone. Reduci dal 3-0 contro il Bologna, i biancocelesti non vogliono cadere in cali di tensioni pericolosi.

Con una striscia di ben sette vittorie consecutive tra tutte le competizioni, la squadra allenata da Marco Baroni si conferma una delle più in forma d’Europa, visto che solo il Liverpool sta facendo meglio di lei, essendo prima in classifica sia in Champions che in Premier League. Il tecnico laziale ha ricevuto buone notizie dallo staff medico, visto che gli acciaccati Alessio Romagnoli, Fisayo Dele-Bashiru e Mattia Zaccagni hanno ricevuto l’ok finale e sono stati regolarmente convocati.

Nulla da fare, invece, per Nuno Tavares che ne avrà ancora per qualche giorno dopo l’infortunio rimediato con la nazionale portoghese. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Ludogorets

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni

LUDOGORETS (4-2-3-1): Bonmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Naressi, Gropper; Chochev; Marcus, Rwan Cruz. All. Jovicevic

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Lazio 12; Ajax, Galatasaray, Eintracht, Anderlecht, Athletic Bilbao 10; Tottenham, Steaua Bucarest 9; Lione, Rangers, Olympiakos, Bodo/Glimt, Midtjylland 7; Ferencvaros, Manchester United, Vitktoria Plzen, Az Alkmaar, Besiktas 6; Hoffenheim, Roma, Fenerbahçe 5; Porto, Slavia Praga, Elfsborg, Real Sociedad, Braga 4; Twente, Malmoe, Qarabag 3; Union Saint Gilloise, Nizza, Rigas 2; Paok Salonicco, Ludogorets 1; Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev 0.